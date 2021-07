Así es la nueva Switch OLED: renovación esperada para la consola estrella de Nintendo

Se acabaron los rumores sobre la nueva versión de la Nintendo Switch con el recién anunciado modelo OLED. Mucho se ha hablado y filtrado este último mes de junio, especialmente con motivo de la celebración del E3, sobre un modelo “Pro”. Ya no más espera; a pesar de que no son muchas las mejoras respecto a sus antecesoras, la nueva Switch OLED trae una serie de actualizaciones de hardware que la hacen diferente, pero no mucho; una evolución leve pero recibida sin mucho entusiasmo. ¿La fecha de llegada? En octubre de este mismo año.

En resumen, y a grandes rasgos, esta nueva versión de la consola se diferencia de sus antecesoras, la Switch estándar y la Lite, en que trae a los usuarios una nueva pantalla OLED (sin el esperado 4K y con resolución de hasta 720p, como los otros dos modelos), un mejor altavoz, soporte ajustable y una nueva base rediseñada con conexión Ethernet.

OLED: la principal diferencia

La nueva pantalla pasará de las 6,2 pulgadas de la versión actual hasta las 7, reduciendo el marco de la pantalla considerablemente. Los juegos ofrecerán mayor contraste y colores más vivos, características principales de este tipo de tecnología, ligeramente superiores a las pantallas IPS. Eso sí, la resolución en televisiones o pantallas a través del dock no ha mejorado, y como decíamos anteriormente seguirá siendo 720p. Como la resolución HD sigue siendo la misma y el tamaño de la pantalla mayor, la densidad de píxeles por pulgadas será levemente menor, lo que podría repercutir en la calidad.

La segunda revisión de la consola llega cuatro años después de su fecha de lanzamiento en 2017. Previamente el modelo llamado V2 fue presentado en agosto de 2019. Otra de las mejoras es un nuevo soporte ajustable, dejando obsoleto al actual soporte rígido que sólo permite una posición.

Más cambios: mayor peso y hardware

Otra de las quejas generalizadas a lo largo de estos años ha sido la poca calidad de los altavoces estéreo. Aunque no se han dado más pistas sobre esto, desde Nintendo aseguran que, a pesar de seguir incorporando altavoces estéreo, habrá una optimización considerable del audio, tanto en modo sobremesa como en portátil.

El modelo llegará en octubre de 2021 con mejoras de pantalla, audio, conexión y soporte / Nintendo

Una mejora importante de cara al juego en sobremesa es la incorporación de una conexión Ethernet, ya no sólo para jugar, sino también para navegar, descargar... El puerto vendrá integrado en la base, y aunque ya se podía utilizar en el anterior dock a través de un accesorio opcional, parece que por fin, algo tan básico, viene integrado y sin necesidad de adquirir accesorios adicionales.

La última de las mejoras está relacionada con el almacenamiento de la consola, pasando de los 32GB (de los cuáles el sistema ya ocupaba 6,2 automáticamente) a los 64 GB, el doble. En cuanto a rendimiento y potencia, todo igual sobre papel: el procesador seguirá siendo el mismo de NVIDIA de 2015, el Tegra; Nintendo también ha confirmado que no habrá actualizaciones ni en CPU ni en RAM.

Sin precio, aún, pero con fecha de lanzamiento

Ni en España, ni en otro país que no sea Estados Unidos, se ha confirmado todavía el precio del nuevo modelo OLED. En EEUU el precio será de 349,99 dólares (300 euros al cambio en España). El precio del modelo actual oscila entre los 300 y los 329 euros. La fecha de salida en nuestro país será el 8 de octubre de este mismo 2021. ¡Que no se te olvide!