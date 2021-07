La tanda de penaltis volvió a ser protagonista de una nueva vibrante eliminatoria de la selección española de fútbol. Sin embargo, y a diferencia de lo que ha ocurrido en los últimos años, en esta ocasión la moneda salió cruz, y nunca mejor dicho, ya que todo comenzó en el sorteo de la tanda de penaltis entre Jordi Alba y Chiellini.

El momento estuvo envuelto en polémica. Según Félix Brych, el capitán italiano ganó en las dos ocasiones que se lanzó la moneda. Sin embargo, Jordi Alba mostró su desacuerdo con el primer lanzamiento.

¿Qué ocurrió?

La realidad, como explicó Iturralde González en El Larguero es que se lanzó dos veces la moneda, debido a que así está contemplado en el reglamento.

En la primera ocasión se sorteó la portería en la que se lanzarían los penaltis. El colegiado fue el encargado de decir qué lado de la moneda correspondía a cada portería, es decir, en qué portería se lanzaría según el lado del que cayese el metal. Lo polémico de la situación ocurrió cuando tras tirarla al suelo, ambos futbolistas aseguraron que la moneda había caído del lado de su portería, esto es, Chiellini aseguraba que la 'suerte' había dictado que se lanzasen en la portería tras la que se encontraba la afición italiana, mientras que Jordi Alba señalaba lo contrario.

Chiellini, en buen tono, llamó "mentiroso" al capitán español en repetidas ocasiones, asegurando que era él el que decía la verdad, mientras que Alba indicaba que los penaltis debían ir a la portería 'española'. El colegiado alemán Félix Brych puso fin a la discusión y dio la razón a Chiellini, por lo que los lanzamientos se realizaron en el lado italiano.

Después se volvió a tirar la moneda, en esta ocasión para, como indica el reglamento, sortear el orden del lanzamiento. De nuevo volvió a caer la moneda del lado de Chiellini, que eligió que los italianos lanzaran primero.

"El que lanza antes tiene ventaja"

Tal y como indicó Antonio Romero en El Larguero, el primer lanzador en la tanda de penaltis parte con ventaja estadísticamente. "El que tira primero tiene una ventaja de 60-40, es una ventaja importante", señaló el narrador de la Selección y del Real Madrid.

En esta misma línea, Gerard Piqué, que también felicitó a los jugadores por su actuación, propuso una alternativa para la tanda de penaltis. "No es casualidad que las cuatro tandas que ha habido tanto en la Eurocopa como en la Copa América haya ganado el equipo que primero tira. Las estadísticas dicen que el primero tiene más opciones y en un torneo así no me parece justo que un sorteo haga que empieces con desventaja", indicó.

En esta línea, propuso: "Creo que el mejor formato es ABBAABBAAB... De esta manera los equipos si no fallan van alternando el ir por delante. Animicamente cambia mucho ir por delante o por detrás".