El portugués José Mourinho, ha sido presentado este jueves como nuevo entrenador de la Roma. El técnico portugués aseguró que es "víctima" de lo que logró en su carrera y que lo que para él es "un desastre", para los demás "es fantástico", en relación con las críticas recibidas por sus últimas experiencias en los banquillos de la Premier League.

"Soy víctima de lo que hice, de la forma en la que me mira la gente. Lo que para mí es un desastre, para los demás es fantástico", afirmó Mourinho, presentado en una terraza en el Ayuntamiento de Roma ante unos setenta medios de comunicación y transmitido en directo en más de cincuenta países.

El técnico portugués mando un mensaje a la afición giallorossi en el que pidió tiempo a sus nuevos aficionados porque hay "mucho trabajo por hacer", pero aseguró que en tres años está seguro de que los hinchas estarán celebrando "algún trofeo".

También mandó un mensaje de agradecimiento a la afición que le recibió por todo lo alto en su llegada a la capital italiana. "En primer lugar, quiero y tengo que agradecer a la afición porque la reacción tras mi llegada a la Roma fue realmente excepcional. Inmediatamente tuve esta sensación y no hice nada por ello. Inmediatamente me sentí en deuda. Emocionante, así que tengo que agradecer a todos Los aficionados. Luego quiero agradecer al club, a la familia Friedkin, a Tiago Pinto por su confianza. Pero la forma en que fui recibido por los aficionados fue fantástica y me impresionó", finalizó el nuevo técnico de la Roma.

Nueva etapa en la Roma

El fichaje de José Mourinho al conjunto italiano se hizo oficial en el pasado mes de mayo y ya ha comenzado a trabajar con el equipo de cara a la próxima temporada. El conocido "the special one" firmó contrato hasta 2024.

José Mourinho yendo a los entrenamientos de la Roma en Vespa / Getty Images

El club romano deposita la confianza en el técnico portugués que ya sabe lo que es ganar en Italia, lo hizo con el Inter de Milán en 2010 donde consiguió un triplete histórico para el conjunto nerazzurri. Esta vez, quiere un nuevo desafío: conseguir que la Roma gane el scudetto dos décadas después.