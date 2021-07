La revelación que ha sorprendido en Estados Unidos: "Kevin Durant fuma mucho más de lo que la gente piensa"

Kevin Durant es sin ninguna duda la estrella de la selección estadounidense para estos Juegos Olímpicos, sin embargo, el alero de los Brooklyn Nets ha sido protagonista por una razón extradeportiva. Uno de sus amigos, el actor Matthew Sullivan realizó unas declaraciones algo polémicas sobre Durant.

En el podcast Dan Le Batard, el actor estadounidense contó algunos detalles de la vida de la estrella y destapo lo que muchos ya sabían. La vida de Durant no es la propia de un deportista de élite:

"Toda su casa apesta"

"Fuma mucho más de lo que la gente piensa. Yo he estado en su casa a la una de la madrugada. Toda su casa apesta. No tiene novia. No se va de vacaciones locas como otros jugadores. No hace otra cosa que no sea jugar al baloncesto. No hace nada. Es muy aburrido".

Además, Matthew Sullivan destacó la figura de un amigo que vive con él y funciona como si fuese su guardaespaldas: “Simplemente lo tiene alrededor y lo lleva al auto, y fuman allí“

Durant ya había reafirmado su postura sobre el cannabis en distintas ocasiones: "Si la amas, la amas. Si no lo haces, ni siquiera la vas a probar. La marihuana es solo marihuana, no es dañina para nadie. Simplemente ayuda y mejora las cosas. Creo que ni siquiera debería ser un debate". Estas fueron sus palabras en All The Smoke, el podcast de dos ex jugadores de la NBA, Matt Barnes y Stephen Jackson.

Todo esto ha llegado en un momento en el que la selección estadounidense se prepara para revalidar el título olímpico. Durant será la pieza clave del equipo de Gregg Popovich, pero no sin antes desatar la polémica en tierras americanas.