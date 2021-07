Ilaix Moriba no será uno de los 19 futbolistas con los que este sábado iniciará la pretemporada el FC Barcelona. Koeman contará con once jugadores del primer equipo y otros nueve del Barça B. Ninguno de ellos es un Ilaix que todavía no ha renovado con el conjunto azulgrana y que, en esas circunstancias, este viernes se ha convertido en tendencia en las redes sociales.

🔵🔴 JUGADORS CITATS INICI PRETEMPORADA



Ter Stegen, Dest, Piqué, Pjanić, Dembélé, Riqui Puig, Neto, Coutinho, SRoberto, Ansu i Umtiti.



> Del filial: Monchu, Ilias, Gavi, Comas, Ramos Mingo, Nico, Tenas, Collado i Iñaki Peña.



"Si empieza así el chaval, aquí no encaja", se puede leer en uno de los primeros comentarios a una publicación sobre el arranque de la temporada del Què T'hi Jugues!. "Lo veo bien. Que se le bajen los humos al intento de Pogba 2-0", añade otro. Y así, unos cuantos más: "¿Cada 15 partidos hay que renovar al muchacho ese?", "Venga, Moriba, hasta luego", "A la grada y punto"...

Comparaciones con Messi

Muchos hacen comparaciones incluso con Leo Messi, del que destacan que está a punto de bajarse el sueldo a la mitad para renovar mientras que otros jugadores que no han hecho todavía nada relevante piden más al club en plena crisis.

Claro, que no todo el mundo piensa lo mismo: "Que malo es el Ilaix este que no se quiere bajar el salario para que un Messi de 34 años obtenga el contrato más lucrativo de la historia de cualquier deporte mientras su club se cae en pedazos", dice uno tirando de ironía.

Vuelta al trabajo

La pretemporada del Barcelona comienza con todos pendientes de Leo Messi. El contrato del delantero argentino, concentrado en la disputa de la final de la Copa América, expiró el pasado 30 de junio y el club debe liberar masa salarial si le quiere hacer un hueco en la plantilla. La entidad culé ha visto reducidos sus ingresos por la pandemia de coronavirus en unos 300 millones de euros, por lo que se antoja imprescindible reducir sobre un 30 por ciento su masa salarial.

"Siempre que un tema no está solucionado hay que estar preocupado. Pero tengo plena confianza en nuestro presidente en arreglar este tema", confesó el técnico azulgrana, Ronald Koeman, este jueves. "Todos tenemos que hacer un esfuerzo para que siga con nosotros", añadió.

Los que empiezan

Mientras la entidad trata de resolver el tema, los jugadores liberados de sus compromisos internacionales y que ya han disfrutado de unos días de vacaciones vuelven al trabajo. El sábado se someterán a las pruebas PCR y serológicas, mientras que el domingo se llevarán a cabo las pruebas médicas y físicas.

Los citados del primer equipo son Marc-André Ter Stegen, Sergiño Dest, Gerard Piqué, Miralem Pjanic, Ousmane Dembélé, Riqui Puig, Neto, Philippe Coutinho, Sergi Roberto, Ansu Fati y Samuel Umtiti. También estarán nueve futbolistas del filial en el grupo: Monchu, Ilias, Gavi, Comas, Ramos Mingo, Nico, Arnau Tenas, Álex Collado y Iñaki Peña.

Primer entrenamiento

El lunes, el equipo llevará a cabo el primer entrenamiento del verano en la Ciudad Deportiva Joan Gamper; Ter Stegen, Dembélé, Coutinho y Ansu Fati se añadirán a las sesiones según la evolución de sus lesiones. Tras ello, entrenarán martes, miércoles, viernes y sábado en sesión matinal, mientras que el jueves y el domingo descansarán.

El miércoles 21 de julio (19.00 horas), los de Koeman disputarán su primer amistoso de la pretemporada ante el Gimnàstic de Tarragona en el Estadio Johan Cruyff, y el sábado 24 de julio (19.00 horas) se enfrentarán en el mismo recinto al Girona.