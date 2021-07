"Es un desafío demasiado grande". Así califica el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, el hecho de que la Eurocopa se haya celebrado en un formato con varias sedes. El dirigente ha sido crítico con la fórmula puesta en marcha para esta Euro 2020 en una entrevista con BBC Sports en la que asegura que "no apoyaría más" una competición con estas características.

"Es un desafío demasiado grande. En cierto modo, no es correcto que algunos equipos tengan que recorrer más de 10.000 kilómetros, mientras que otros solo tengan que recorrer 1.000", ha dicho al referirse a los problemas que han tenido los equipos al ir de unas sedes a otras. Cabe recordar que muchos de ellos han jugado muchos partidos en sus respectivos países -España, por ejemplo, jugó sus tres primeros partidos en Sevilla- mientras que otros no han disputado ningún encuentro en su territorio.

Suiza es el país que más kilómetros ha recorrido en este torneo, con casi 15.500, mientras que Escocia hizo poco más de 1.100, ya que jugó dos partidos en casa y el único que disputó fuera se celebró en Wembley.

"No es justo para los fans"

Desde su punto de vista, tampoco ha sido una buena idea si se tiene en cuenta lo que le ha tocado sufrir a los hinchas. "No es justo para los aficionados, que tenían que estar en Roma un día y en Bakú los siguientes, que es un vuelo de cuatro horas y media. Tuvimos que viajar mucho, a países con diferentes jurisdicciones, diferentes monedas, países de la Unión Europea y fuera de la Unión Europea, por lo que no fue fácil", dijo.

Ceferin ha reconocido que la creación de este formato fue una "idea interesante" que partió de Michel Platini, su antecesor, pero que es "difícil de implementar" y es probable que no se vuelva a utilizar.

La bandera arcoíris

El presidente de la UEFA también habló sobre la polémica de la iluminación del Allianz Arena con los colores del arcoíris en el partido entre Alemania y Hungría como protesta contra las medidas anti LGTBI del Gobierno del segundo país. "La UEFA es una organización en la que por estatuto no podemos involucrarnos en política. Castigamos a las personas si se involucran en política. No podemos protestar contra ningún gobierno y no seremos arrastrados a ninguna pelea política", señaló.