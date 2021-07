Aficionados daneses denuncian ataques de la hinchada inglesa tras la semifinal de la Euro: "Fue terrorífico"

El partido de semifnales de la Eurocopa 2020 entre la selección de Dinamarca e Inglaterra fue una cita histórica para ambas selecciones, sin ningún tipo de duda. Lo ocurrido en el estadio de Wembley hizo enloquecer a las calles de todo el país inglés después del histórico pase a una final de un torneo continental 55 años después, la mayor cifra jamás vista en una misma selección para pisar nuevamente una final.

Sin embargo, la alegría desbordante en el terreno de juego mostró su lado más oscuro en forma de agresiones físicas y verbales por parte de algunos aficionados ingleses sobre la minoría danesa allí congregada, tal y como han relatado aficionados nórdicos, quienes cuentan haber vivido una auténtica pesadilla tras el pitido final.

Una de ellas, Jeanette Jorgensen, danesa residente en Londres desde hace 15 años que fue a ver el partido de su selección y acabó siendo agredida por algunos seguidores de Inglaterra, tal y como ha relatado en el diario The Guardian: "Cuando salíamos del estadio tras el partido, la gente empezó a gritarnos que nos fuésemos de allí. Trataron de quitarnos la bandera de Dinamarca y como no lo consiguieron, empezaron a tirarme del pelo. Fue terrorífico", comienza denunciando esta aficionada, que apunta a otro de los hecho más indignantes sucedidos en este mismo partido: "Vi cómo un inglés sacaba a empujones a un niño de su asiento para poder ocuparlo", denunció.

Las agresiones no solamente ocurrieron después del choque, sino que hubo provocaciones antes del enfrentamiento entre ambas selecciones: "Mis hijas de 14 y 11 años no se atrevieron a lucir la camiseta de la selección por las intimidaciones de los seguidores ingleses", apuntó Sigrun Matthiesen Campbell en el portal danés DR. Este seguidor danés no solamente se quedó en este tipo de provocaciones, sino que también fue víctima de un escupitajo y de insultos por parte de la hinchada de los Three Lions.

Una queja que se le trasladará a la Federación danesa de fútbol, que nuevamente tendrá como enemigo a la UEFA, después de lo ocurrido con Eriksen. Fueron 8.000 daneses los que se concentraron en el estadio de Wembley, y muchos de ellos varios días más tarde han hecho públicas sus denuncias por el mal trato y la violencia por parte de la afición inglesa.