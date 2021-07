Así son los nuevos viajes del Imserso

A lo largo de este mes de julio tienen de plazo las personas mayores para solicitar una plaza en el nuevo programa de viajes del Imserso, y las empresas para presentar sus propuestas para organizarlos. Desde el sector turístico, se felicitan por la puesta en marcha de estos viajes, porque van a contribuir a su recuperación, pero critican que el Gobierno haya reducido el presupuesto y el número de plazas justo cuando más lo necesitan.

Los empresarios querían que el Gobierno utilizara el dinero no usado por la suspensión de los viajes el año pasado para que el nuevo programa superara las 938.000 plazas de la última edición. Sin embargo, el programa contempla 816.000. Son 122.000 plazas menos, que, a razón de 12 euros de comisión por viaje para las agencias, se traducen en cerca de 1.500 millones de euros menos de ingresos solo para este sector, el más castigado por la pandemia dentro del turismo.

Para el presidente de la Unión de Agencias de Viajes, la puesta en marcha de estos viajes es una noticia positiva, que ayudará a compensar en parte la caída de la facturación del sector en la temporada baja, aunque cree que debería haberse hecho de otra forma. “Las agencias y el sector, tanto hoteles como transportistas, necesitan más plazas. Quitar un 13% de plazas con respecto a otros años, no lo entendemos mucho”, afirma José Luis Méndez.

En su opinión, otro inconveniente es el poco tiempo del que dispone el sector para organizar los viajes. Normalmente pasan seis meses entre la licitación del programa y el inicio de los viajes, pero este año solo hay tres meses. Un plazo que puede verse comprometido si alguna de las empresas que se presentan a la convocatoria recurre la resolución. “En esta situación de pandemia, las cadenas hoteleras necesitan coordinar y tener una serie de movimientos con unas previsiones y un tiempo. Y una vez que licitas, hay un periodo de adjudicación y presentación”, explica Méndez. “La licitación se tenía que haber convocado con más tiempo para aprovechar la temporada”, concluye.

“Lo que hay que comprender es que es una operación de unas dimensiones muy grandes”, señalaba el director general del Imserso, Luis Barriga, en una entrevista en la Cadena SER a mediados de abril, cuando todavía se trabajaba en la redacción de los pliegos. El Gobierno argumenta que parte del presupuesto no utilizado del año pasado se va a destinar a compensar los viajes comprometidos que no se disfrutaron, y que el programa del Imserso es una ayuda de carácter social y no una ayuda económica para un sector. El ejecutivo calcula que el impacto económico del programa esta temporada será de unos 280 millones de euros.

Destinos, precios y requisitos

Para optar a los viajes hay que tener al menos 65 años, o ser pensionista con más de 55, o percibir prestaciones de desempleo con más de 60 años. Pueden ir acompañados por su cónyuge o pareja, aunque no cumplan los requisitos de edad o pensión, y se pueden solicitar tantos viajes como se desee.

Hay tres tipos de viaje según el destino, y su precio depende de la duración de la estancia y de si el viaje incluye transporte o no:

Zona de costa peninsular: en Andalucía, Murcia, Catalunya y Comunitat Valenciana. Con estancias de 10 y 8 días, y precios que van de los 196 a los 269 euros.

en Andalucía, Murcia, Catalunya y Comunitat Valenciana. Con estancias de 10 y 8 días, y precios que van de los 196 a los 269 euros. Zona de costa insular: en Canarias y Baleares. También con estancias de 10 y 8 días, y precios de entre 195 y 405 euros.

Turismo interior: circuitos culturales, turismo de naturaleza y visitas a capitales de provincia y a Ceuta y Melilla. Con estancias de 4, 5 y 6 días, y precios desde 115 a 272 euros.

El Imserso también ofrece un programa de termalismo que incluye alojamiento, tratamientos y actividades en balnearios.

Las plazas se pueden solicitar presencialmente, a través de la Sede Electrónica del Imserso o descargando de la página web la documentación y enviándola por correo electrónico o postal. El plazo para presentar las solicitudes termina el 31 de julio y los viajes se desarrollarán entre el próximo mes de octubre y junio de 2022.