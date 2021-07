El teletrabajo incrementa las tareas domésticas que realizan las mujeres

El 90% de los trabajadores cree que el teletrabajo es una herramienta que puede ayudar a la conciliación sin embargo un 7 de cada 10 reconoce no ha mejorado el reparto de las tareas domésticas. Es una de las llamativas conclusiones de una encuesta elaborada por sindicato CSIF y la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles sobre los efectos del trabajo a distancia.

"El 72% de las personas encuestadas nos dicen que las españolas han empeorado su situación", destaca Eva Fernández, secretaria de Igualdad de CSIF. "Además de teletrabajar las mujeres tienen que ocuparse de los menores, de personas dependientes y afrontan más tareas domésticas que antes por el rol de género que se nos asigna".

La responsable de sindicato alerta de las consecuencias de este reparto desigual. "Nos preocupa mucho la idea de que las mujeres se vayan a quedar en casa teletrabajando mientras que los hombres sigan yendo a la oficina, tengan más oportunidades de promocionar y se perpetúen de esta manera los papeles tradicionales".

El 73% de los encuestados cree que hombres y mujeres se están acogiendo al trabajo desde casa de manera desigual y un 81% piensa que quienes teletrabajan no tienen las mismas oportunidades que aquellos que van a la oficina a la hora de promocionar.

Los trabajadores también se quejan de que el teletrabajo a veces supone jornadas interminables. "Los jefes que te llaman a cualquier hora, las jornadas que se alargan, no hay criterios claros de quien puede acogerse o no al teletrabajo, no hay planes específicos, no hay formación...".

El 63% de los encuestados cree que los responsables de los equipos no están preparados para organizar.