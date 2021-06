Un padre trabaja desde el hospital tras nacer su primera hija y su emoción se traduce en críticas en las redes

"El 2 de abril, mi esposa dio a luz a nuestro primer hijo, una hermosa hija, y realmente tenía que hacer esto: trabajar desde el hospital. Sí, para mí el WFH [Work From Home, teletrabajo] s convirtió en Trabajo desde el hospital en lugar de Trabajo desde casa. Y no tengo quejas. ¡Ninguna en absoluto!", comenzaba contando un padre en su perfil de LinkedIn, e incluía a una foto en la que aparece él trabajando con un portátil junto a su mujer con el bebé en brazos en el hospital. Los comentarios —a favor y en contra— no se han hecho esperar, especialmente desde que otro usuario decidió compartirla en Twitter respetando la intimidad de los protagonistas.

El trabajador, que expresaba su emoción por ser padre es el fundador de una empresa en India, también intentaba transmitir "el lado positivo de las normas laborales posteriores a la pandemia" que le permitía seguir con su trabajo mientras "felizmente" echaba "un vistazo" a su bebé: "Ser padre es una emoción que no se puede explicar con meras palabras y mantenerse alejado de tu hijo es muy duro. Trabajar desde la oficina habría dificultado las cosas. Tendría que tomarme unos días libres y perder la continuidad del trabajo, pero gracias a las condiciones laborales actuales, puedo dar lo mejor de mí a mis clientes ya mi familia. Puedo equilibrar mi familia y mi trabajo, lo que para mí es una bendición. En este momento, para mí, el trabajo es donde está la familia y la familia es donde está el trabajo. ¡Y vaya, estoy increíblemente feliz por eso!", concluía.

A continuación, su muro se llenaba de felicitaciones al mismo ritmo que de críticas: "¿Qué mensaje transmite a sus empleados? Podrían asumir que estar presionados a trabajar independientemente de las circunstancias en las que se encuentren", señalaba un usuario de LinkedIn. "La cantidad de me gusta muestra que las personas están de acuerdo con este tipo de cultura laboral tóxica y apoyan abiertamente la misma", lamentaba otra cuando los gestos de aprobación en el post ya se contaban por miles. En el momento de escribir este artículo, ya cuenta con más de 78.000 me gusta.



Algunas de las personas que comentaban la publicación entraban en debate sobre cuál debe ser el equilibrio entre trabajo y familia, sobre todo, cuando se dirige una empresa: "Los empleados, por supuesto, independientemente de la situación, pueden hacerse cargo de las bajas de paternidad y decidir quedarse con la familia, pero para él no es una elección, ya que es un empleador que tiene que trabajar un poco más duro durante las primeras etapas de la empresa y ejecutar una puesta en marcha", intentaba explicar otra persona, que también recibió muchos comentarios a su vez: "Si su startup no puede sobrevivir a que él coja un día libre, no sobrevivirá mucho más", sentenciaba alguien. Sin duda, el tema genera una fuerte controversia.