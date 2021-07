"Eyacular dentro sin consentimiento es abuso sexual": Irene Montero lleva el caso del 'tiktoker' a la Fiscalía

Aunque luego se ha retractado, la confesión del tiktoker Naim Darrechi ya está teniendo graves consecuencias. El mallorquín ha reconocido que engaña a las mujeres con las que se acuesta y que eyacula en su interior sin utilizar preservativo para luego justificarse diciendo —sin pruebas— que es estéril.

Con 26 millones de seguidores en TikTok y otros 7 millones en Instagram, las palabras de Darechi han generado multitud de críticas en redes sociales. También las de la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien ha asegurado que va a poner el caso en conocimiento de Fiscalía.

"Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la Ley #SoloSíesSí lo reconocerá como agresión. Presumir ante 26mill de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro", ha publicado Montero en su cuenta de Twitter.

En la entrevista, realizada por el youtuber Mostotapi (1,8 millones de suscriptores), Naim Darechi señalaba que prefiere el sexo sin condón y que, al no haber dejado a ninguna chica embarazada durante años, decidió empezar a eyacular dentro sin consentimiento previo.

Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la Ley #SoloSíesSí lo reconocerá como agresión



"Ha sido mi cagada"

Darrechi se ha disculpado a través de su cuenta de Instagram y ha asegurado, de hecho, que lo que había confesado no es cierto: "Quiero pedir perdón de corazón. A veces no me doy cuenta de la responsabilidad que tengo. Hice un comentario que está fuera de lugar y que no es cierto. A veces mi personaje dice cosas y las exagera un poco. Pero esto es una locura que he dicho y que ojalá no hubiera salido. Todo lo que digáis sobre ello será verdad. Ha sido mi cagada. Lo siento".

Naim Darechi ya había generado una gran polémica al equiparar el aborto con un asesinato, denunciando que mientras los asesinos deben asumir penas de cárcel, las mujeres que deciden abortar lo hacen con el dinero de "nuestros impuestos".