Pepón Nieto señala a Vox cuando habla sobre el asesinato de Samuel Luiz: "Al final, todo es política"

En las últimas semanas, el asesinato de Samuel Luiz ha sido uno de los temas más concurridos que han generado debates, críticas y, sobre todo, protestas en busca de justicia. Son muchos los medios y personajes famosos que se han pronunciado al respecto y uno de ellos ha sido Pepón Nieto.

El actor acudió junto con Toni Acosta al programa de 'La Sexta Noche' para hablar de temas de actualidad donde se incluyó el suceso de la muerte de Samuel. Nieto no tuvo ningún reparo en señalar el partido de Santiago Abascal, con el cual ya se ha mostrado bastante critico en múltiples ocasiones. El actor aseguró que el escenario en el que vivimos actualmente es el resultado de la falta de una educación correcta: “Es una cuestión de educación, de que las nuevas generaciones se eduquen en la tolerancia y se eduquen en la diversidad”.

Aunque Pepón no menciono directamente a Vox, si que hizo claras referencias que hacían ver a qué partido estaba aludiendo. “Hay partidos políticos que no les interesa esto, que promueven un pin parental que no es otra cosa que negar eso y generar que la próxima generación siga teniendo la peor educación que se pueda tener”, aseguró el actor.

Tras estas declaraciones, Nieto vinculó el asesinato de Samuel con la política. “La legitimación del odio que hace que un grupo de chavales al grito de maricón le peguen a un chaval hasta terminar matándolo, eso viene de ahí. Al final, todo es política. Creo que antes había un consenso en estos temas, pero se ha roto. Esa gente que defendía algo que era obvio, ahora se calla o se pone de lado”.

El actor se mostró en contra de cualquier tipo de violencia o desigualdad respecto al colectivo LGTBI. “Cada día prácticamente hay una agresión homófoba. Es muy jodido escuchar a políticos decir que no es una agresión de odio porque el agresor no se conocía con la víctima”, señaló Pepón. “Se sienten legitimizados por sectores políticos que están en las administraciones y que permiten que sea así y que lo alentan de alguna manera“, concluyó.