Sergio Ramos, sobre un hipotético reencuentro: "Jamás celebraría un gol contra el Real Madrid"

Sergio Ramos ha tenido una rueda de prensa de forma telemática con los medios españoles a raíz de su recién llegada al PSG. El equipo parisino ha organizado la comparecencia del defensor español y Antón Meana, en 'SER Deportivos', ha desvelado cuáles han sido las sensaciones del jugador y las principales declaraciones emitidas por Ramos a los periodistas españoles.

Lo primero de todo fue recalcar lo feliz que está en París y lo contento que está por la decisión que ha tomado, pese a resaltar en diferentes ocasiones que su etapa en Madrid ha sido maravillosa. "Me estoy integrando y soy valiente", dijo Sergio, quien reconoció de sí mismo que le gustan mucho los retos y sin lugar a dudas el PSG es uno bastante importante. "Soy un aventurero y no quiero arrepentirme de ninguna decisión", confesó también Ramos.

Ilusionado por jugar con Neymar y Mbappé

Respecto a sus nuevos compañeros en París, el defensa ha reconocido que espera jugar con Mbappé porque siempre ha dicho que quiere jugar con los mejores jugadores del mundo, e indudablemente el francés es uno de ellos. También reconoció que le hace una ilusión especial jugar con Neymar, con quien se enfrentó en numerosas ocasiones cuando el brasileño jugaba en el FC Barcelona.

Por último, respecto al pasado, Sergio ha admitido que no va a celebrar jamás ni una victoria ni un gol frente al Real Madrid, porque son su familia y eso con el paso del tiempo no va a cambiar. Preguntado acerca de su salida del conjunto blanco, señaló que "ha sido un cúmulo de circunstancias. Valoro lo positivo y lo negativo. Al final siempre sale el sol y definitivamente he venido a uno de los mejores equipos del mundo".