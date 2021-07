La dura advertencia de Rafael Bengoa a los jóvenes: "Un 15% va a tener COVID persistente el resto de su vida"

Rafael Bengoa, experto en Salud Pública y exdirectivo de la OMS, ha lanzado una dura advertencia a los jóvenes que le han perdido el respeto al COVID y que, pensando que —gracias a la vacuna— sus padres y sus abuelos ya están a salvo, salen de fiesta sin respetar las medidas de prevención recomendadas.

"Las hospitalizaciones siempre aumentan dos semanas después de las infecciones. Va a haber jóvenes en uci y otros muchos, un 15%, van a tener un COVID persistente para toda la vida por haber ido a una fiesta", ha señalado en una entrevista concedida al programa Espejo Público.

Bengoa ha lamentado que "no hemos conseguido convencer a los jóvenes para que no salgan o acudan a fiestas de riesgo, incluso para no contagiar a sus padres y abuelos", por lo que "ahora tienen aún menos razones que antes y piensan que son invulnerables". La vacunación, en este caso, ha sido contraproducente: "Como creen que ya no pueden infectar a su padres y abuelos, la percepción del riesgo ha bajado incluso más".

Decisiones basadas en el turismo

El experto en Salud Pública ha señalado que "nos gusta más desescalar que aplicar restricciones" y ha lamentado que "siempre tomamos decisiones más basadas en los intereses del turismo que en datos epidemiológicos".

Sobre la variante delta, Bengoa ha asegurado que "ya se ha instalado entre nosotros y va más rápido que todas las demás", detallando que "es más virulenta, más infecciosa y alcanza cargas virales altas antes".

Eventos hipercontagiadores

El exdirectivo de la OMS ha reconocido que, en comparación con olas anteriores, muchas de las hospitalizaciones van a ser leves, pero ha insistido en la necesidad de mantener el rastreo, facilitar el aislamiento de los casos positivos y "prohibir los eventos hipercontagiadores que se han autorizado en los pasados meses".

"La gran presunción es que ya no somos vulnerables", ha dicho. "Una falsa seguridad basada en que había pocas hospitalizaciones, pero ahora habrá más, aunque la mortalidad haya bajado la vacunación avance.