La copia del clásico Super Mario 64 que se ha vendido por 1,5 millones de dólares

El mundo de los videojuegos va de la mano con algunos de los grandes coleccionistas. La burbuja de los videojuegos clásicos no hace más que crecer y el precio pagado recientemente por una copia precintada de Super Mario 64 es una muestra de ello.

No solo ha conseguido marcar un récord histórico, sino que además lo ha hecho con la desorbitante cantidad de 1,5 millones de dólares en una subasta. Este título se lanzó en 1996 para la consola Nintendo 64, se trata de la primera aventura de Super Mario en 3D y para nada se trata de un juego extraño o exclusivo; sin embargo, su gran popularidad ha conseguido que su copia impoluta y precintada se haya revalorado hasta estos extremos.

El gran gigante de los videojuegos, Nintendo, vendió 11 millones de unidades de este título para Nintendo 64 y se trata de hecho de uno de los más habituales y conocidos. A pesar de su popularidad, ha conseguido venderse por 1,5 millones de dólares en la subasta organizada por Heritage Auctions.

El motivo de que esta copia haya alcanzado tal valor es por su gran estado de conservación. La compañía encargada de calificar su estado, le dio una puntuación de 9,8, una nota que roza la perfección en un videojuego de Nintendo tan clásico como Super Mario 64. Algo inédito teniendo en cuenta que el paso de los años suele pasar factura, especialmente en estos juegos de Nintendo que venían en cajas de cartón.

No es la primera vez que una edición clásica de un videojuego alcanza precios desorbitados en subasta. De hecho, este récord ha llegado tan solo dos días después de que la casa de subastas estadounidense vendiera una copia de The Legend of Zelda de 1986, también de Nintendo, por 870.000 dólares. Los videojuegos clásicos están generando todo un fenómeno en el mundo del coleccionismo que no hace más que crecer.

No obstante, hacerse con una copia de este juego no es tan complicado. Una unidad de Super Mario 64 original y en un buen estado de conservación puede encontrarse por entre 60 y 100 euros. No es necesario ser millonario ni ahorrar 1,5 millones de dólares para contar con una copia jugable de este videojuego, algo que hace aún más sorprendente la venta en la subasta de Heritage Auctions. ¿Cuánto estaríais dispuestos a pagar?