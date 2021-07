"Está todo roto y hay que volver a ponerlo en pie": Pablo Motos cierra la temporada con un emotivo mensaje

Pablo Motos ha puesto este lunes fin a una de las temporadas más complicadas de historia del El Hormiguero. Todo ello como consecuencia de una enfermedad, la COVID-19, que ha llevado al equipo liderado por Motos a reinventarse con el objetivo de sacar una sonrisa a la sociedad española en los peores momentos. Y es que, mientras las personas permanecían en sus hogares con el objetivo de hacer frente a la enfermedad, Pablo Motos y su equipo trabajaban a destajo para entretener a millones de personas cada día.

Por esa misma razón, el presentador nacido en Requena ha querido aprovechar el final del programa para hacer un repaso a todo lo vivido durante los últimos meses y para agradecer a la audiencia su apoyo incondicional: "Ha sido un privilegio haceros compañía este año tan duro en el que nos ha pasado de todo. Os cuento de verdad, sinceramente, que de repente, por encima del programa, todos los del equipo sentíamos que teníamos una especie de misión que era recargaros de alegría".

Pablo Motos habla sobre el futuro del país: "Está todo roto y hay que volver a ponerlo en pie"

Después de hablar sobre la importancia de mantener la alegría en los tiempos difíciles, Pablo Motos ha asegurado que la alegría es el material del que está hecho la esperanza y que será fundamental para sacar adelante el país tras haber vivido uno de los peores escenarios posibles: "Vamos a necesitar muchas dosis de esperanza para reconstruir este país después de todo lo que ha destruido la COVID. Está todo roto y hay que volver a ponerlo en pie".

Ha sido un privilegio haceros compañía durante este año tan duro. Nuestra misión era recargaros de alegría. Volvemos el 6 de septiembre ¡Pasad un buen verano! #CastilloCuevasEH pic.twitter.com/bhQMlYdKKm — El Hormiguero (@El_Hormiguero) July 12, 2021

¿Y cómo se mantiene la esperanza y la alegría? En primer lugar, Pablo Motos pide a sus seguidores y seguidoras a que no confíen en la suerte porque no le ayudarán a conseguir el éxito. En su lugar, el nacido en Requena recomienda trabajar duro y mejorar cada día. Una serie de factores que, bajo su punto de vista, sí que nos ayudará a tener suerte. No obstante, el hecho de estar esperando a que llegue la suerte no nos llevará a nada.

Pablo Motos y la historia del niño que no podía levantar la piedra

A continuación, Pablo Motos ha explicado que el segundo consejo para conseguir tus sueños es estar despierto y observar con atención lo que pasa a tu alrededor. Con el objetivo de reforzar su teoría, el presentador ha contado una historia protagonizada por un niño y su padre: "Hay una historia que me gusta mucho de un niño que está intentando levantar una piedra y no podía. A pesar de que su padre le decía que sería capaz de levantar la piedra si utilizaba toda su fuerza, el niño no podía con ella".

Después de hacer todo lo posible para levantar dicha piedra, el niño se rendía y reconocía que no podía hacer nada. En ese preciso instante, el padre le explicaba que no había usado toda su fuerza porque no le había pedido ayuda a él. Una historia mediante la que Pablo Motos trata de explicar a la audiencia de la importancia de apoyarnos en quienes queremos para seguir adelante: "Os sorprenderá toda la gente que está dispuesta a ayudaros. La gente a la que quieres es lo más importante". De esta manera, Pablo Motos y su equipo se despiden hasta el próximo 6 de septiembre.