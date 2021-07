El juez rechaza citar a Cospedal y Taboada pese a que aprobaron adjudicaciones bajo sospecha por 80 millones

La acusación popular ADADE ha recurrido la decisión del juez que instruye el caso Púnica, Manuel García Castellón, que se ha negado a citar a declarar a la exconsejero de Transportes en la Comunidad de Madrid, María Dolores de Cospedal, y al actual diputado del PP en la Asamblea madrileña, Jaime García Taboada.

En el caso de Cospedal, la acusación pretendía que compareciese como investigada porque siendo consejera de Transportes entre 2004 y 2006, aprobó modificados de obra en distintos ramales del metro de Madrid por un importe superior a los 74 millones de euros, mientras que Taboada, como director del plan Prisma, con un presupuesto de 1.000 millones y numerosas adjudicaciones bajo sospecha, concedió los 2.4 millones con los que fue instalado el césped artificial en los campos de fútbol de cinco localidades de la Comunidad de Madrid, de los que supuestamente obtuvo un beneficio en forma de comisión tanto el expresidente madrileño, Ignacio González, como el PP en financiación ilegal.

El juez ha rechazado la solicitud por reclamarla a "solo unas semanas" del "cierre de la instrucción" cuando los indicios son conocidos desde hace dos y cuatro años respectivamente.

Pero la acusación ADADE responde que solo ha sido este mes cuando han tenido acceso a la mayor parte de las actuaciones y a día de hoy ni siquiera conocen la totalidad del sumario en la pieza de la financiación ilegal del PP.

Además, la solicitud de que declarase Taboada fue presentada en agosto de 2020 y ha sido ahora cuando el juez ha contestado al escrito, rechazándola. ADADE también reprocha al magistrado supuestas deficiencias en la instrucción, porque desde hace más de dos años no pide a las unidades de policía judicial adscritas al juzgado la elaboración de informes sobre los indicios y pruebas recabadas sobre la supuesta financiación ilícita del PP en Madrid.

La acusación popular ADADE detalla que existen "indicios sólidos" para citar a ambos a declarar, como correos electrónicos, conversaciones intervenidas o los contratos concedidos y espeta al juez que "no hay más ciego que el que no quiere ver". Recalca que con su actitud, el magistrado "vacía de contenido el derecho a la defensa y a la acusación" por no dar tiempo de acceso a las diligencias, y advierte que esta circunstancia podría conllevar "graves perjuicios" para el procedimiento en forma de nulidad.

ADADE ha recurrido en reforma la negativa del juez a citar a declarar a los investigados y subsidiariamente, apelará a la Sala para revocar su decisión.