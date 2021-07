Alberto Puig, director de Repsol: "Márquez está compitiendo con un brazo y medio"

Alberto Puig, director del equipo Repsol, ha analizado la situación de su equipo durante esta temporada y especialmente, la de Marc Márquez. Sus pilotos en onda, el ya mencionado Marc Márquez y su compañero Aleix Espargaró, están en la posición 10ª y duodécima respectivamente.

Del mismo modo, los pilotos de LCR, Álex Márquez y Takaaki Nakagami rondan los puestos número quince y número once de la parrilla. Puig valoró como ha ido la temporada de sus pilotos este año:

"No esperábamos que Marc no pudiera empezar la temporada"

"Lo primero es que no esperábamos que Marc no pudiera empezar la temporada, esperábamos que pudiera hacerlo, pero al final no fue posible por la lesión. Teníamos a un nuevo piloto, Pol, que ha estado sufriendo un poco para entender la moto, que actualmente presenta algunos problemas como ya hemos explicado. Álex (Márquez) también está sufriendo algunos problemas, al igual que 'Taka', no sería realista decir que la temporada va bien"

Además, el director de Repsol defendió a Marc Márquez ante los comentarios de los diferentes medios que le han criticado: “Creo que por un tiempo mucha gente se olvidó de quién es Marc Márquez. Yo no soy una persona que lea las noticias ni los periódicos, no me interesan, pero lo que he escuchado de nuestro jefe de prensa es que ha habido algunos comentarios extraños en el pasado sobre su regreso y sus posibilidades. Creo que hay gente que no entiende el nivel que tiene como piloto"

"Su potencial está muy lejos de los demás"

Y es que el de Cervera, ha sufrido hasta tres lesiones en el cúbito del brazo derecho durante esta temporada, lo que ha complicado su año: "El regreso de Marc está siendo más difícil de lo esperado, por su lesión y lo que pasó. Pero lo que está haciendo en su situación es realmente increíble, porque no es que esté pilotando con un solo brazo, pero digamos que solo lo hace con un brazo y medio. Está claro que todavía no está al 100%. Creo que solo hay una persona que puede hacer algo así, y es él. Y no hablo como 'team manager' de Honda, hablo como piloto que fui, creo que su potencial está muy lejos de los demás".