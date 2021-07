El modo multidispositivo de WhatsApp ya es una realidad: está en beta para un reducido grupo

El modo multidispositivo en WhatsApp parecía un sueño imposible de alcanzar. Durante mucho tiempo se ha escrito y especulado sobre esta función que ya traía problemas y errores en un principio. A pesar de ello, con la nueva actualización WhatsApp ha traído a un pequeño grupo de usuarios de la beta (o fase de prueba) este modo de la famosa aplicación de mensajería.

De este modo, con la función, el usuario podrá tener WhatsApp instalado en tan solo un móvil (no en varios) y en otros cuatro dispositivos más sin la necesidad de que el móvil principal esté conectado. Eso quiere decir que esta pequeña evolución permite enviar mensajes aún cuando el móvil no tiene batería. En la actualidad, si el móvil principal se apaga, ya no se puede acceder a la aplicación desde ningún otro dispositivo.

Disponible para usuarios en beta y funcionamiento

El nuevo modo está disponible para usuarios inscritos en la beta de WhatsApp y WhatsApp Business en iPhone y Android. El funcionamiento es prácticamente similar al actual cuando se conecta al WhatsApp Web, con un código QR que se deberá escanear desde el nuevo dispositivo donde se desea tener una copia de la app de mensajería instantánea.

Una vez se acceda a esta beta, habrá que vincula el resto de sesiones de WhatsApp Web y escritorio, con todos los QR de nuevo. No hay fecha por el momento para que se despliegue al resto de usuarios que no se encuentren en la beta, pero ya está prácticamente confirmado que sí llegará a todos.

Habrá limitaciones

Además, hay una serie de limitaciones en la beta multidispositivo. Según WhatsApp son: