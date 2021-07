Bukayo Saka ha esperado cuatro días para manifestarse sobre la oleada de insultos de carácter racista recibidos en la noche del domingo. El jugador del Arsenal FC fue protagonista negativo en la final de la Eurocopa 2020 al fallar el penalti decisivo de la final ante Italia. Misma suerte corrieron sus compañeros Marcus Rashford y Jadon Sancho, a quienes también le afectó una corriente de improperios que, según avisa Saka, no servirán para que se hunda.

"Me he mantenido alejado de las redes sociales durante unos días para pasar tiempo con mi familia y reflexionar sobre las últimas semanas", comenzaba a expresar el inglés en un escrito publicado en su cuenta de Twitter y en el que ya advertía: "Este mensaje no hará justicia a lo agradecido que estoy por todo el amor que he recibido, y siento que necesito agradecer a todos los que me han apoyado".

Saka admitía en estas líneas que "no hay palabras para deciros lo decepcionado que estaba con el resultado y mi penalti". "Mi reacción después del partido lo dijo todo. Me dolía mucho y sentía que os defraudaría a todos y a mi familia de Inglaterra", aceptaba, antes de prometer: "No dejaré que ese momento o la negatividad que he recibido esta semana puedan romperme".

En medio de toda la oleada de odio recibida, Saka destaca el cariño que le han mostrado multitud de seguidores a modo de respuesta. "De eso es de lo que el fútbol debería tratar", apunta, agradecido por estos gestos.

Las redes sociales, señaladas

También señala directamente a las grandes redes sociales por su gestión: Instagram, Twitter y Facebook. "No quiero que ningún niño o adulto tenga que recibir los mensajes hirientes y llenos de odio que Marcus (Rashford), Jadon (Sancho) y yo hemos recibido esta semana. Supe al instante el tipo de odio que estaba a punto de recibir y es una triste realidad que las poderosas plataformas no están haciendo lo suficiente para detener estos mensajes", alega, dolido por lo que considera una inacción alentadora.

"No hay lugar para el racismo ni el odio de ningún tipo en el fútbol ni en ningún ámbito de la sociedad", reza en sus últimas palabras un Bukayo Saka que se despide de esta particular manera: "El amor siempre gana".