¿Puedo tomar el sol después de ponerme la vacuna? ¿Y beber alcohol? Respuestas a las preguntas más frecuentes

El ritmo de vacunación contra la COVID-19 avanza de forma favorable en nuestro país. Desde que Araceli se pusiera la primera dosis de la vacuna en una residencia de Guadalajara en diciembre del año pasado, los centros sanitarios repartidos en distintos puntos del país han inoculado al menos una dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2 a 28.759.879 personas, lo que supone un 60,6% de la población total de España.

Y es que, tal y como hemos podido ver durante estos días, los profesionales sanitarios trabajan a destajo para alcanzar la tan ansiada inmunidad colectiva. Es durante estas largas jornadas donde se enfrentan a todo tipo de preguntas relacionadas con la vacuna. Durante estas últimas semanas, los pacientes se han preguntado si pueden tomar el sol después de ponerse la vacuna o si pueden salir a hacer deporte. También si pueden ducharse o incluso si pueden beber alcohol una vez se hayan sometido a la inyección.

"No pasa nada por pasar un día sin tomar alcohol"

Con el objetivo de responder a estas y otras preguntas, el programa Ya es mediodía de Telecinco ha entrevistado a la coordinadora del SUMMA en el Wizink Center, Raquel Jiménez. En primer lugar, el reportero le ha preguntado si las personas que vayan a vacunar tienen que ir en ayunas o no. Dado que no se trata de un análisis de sangre, la coordinadora del SUMMA reconoce que no tienen por qué venir en ayunas.

Respecto al tema del alcohol, Raquel Jiménez asegura que no hay una contraindicación específica que impida beber después de vacunarse. Sin embargo, reconoce que no es conveniente mezclar alcohol con medicamentos. Por todo ello, la coordinadora del SUMMA recomienda a quien se vacune que no tome ninguna bebida alcohólica hasta el día siguiente: "No pasa nada por pasar un día sin tomar alcohol".

"No es aconsejable exponerse al sol"

A pesar de que tampoco está contraindicado, Raquel Jiménez tampoco recomienda tomar el sol en las horas posteriores a recibir la vacuna: "No es aconsejable exponerse al sol después de ponerse la vacuna a las horas de mayor calor. El sol no está indicado tras recibir la vacuna". Por esa misma razón, y si tenías pensado irte a la playa o la piscina después de vacunarte, será mejor que esperes a las horas en las que el sol pega con una menor intensidad.

¿Y qué hay sobre el deporte? La coordinadora del SUMMA explica que tampoco hay una contraindicación pero que es recomendable no hacer un deporte excesivo durante las ocho horas posteriores a la vacunación. Esto provoca que, por lo tanto, tampoco está recomendado mantener relaciones sexuales en este periodo de tiempo. Lo que sí que está recomendado, principalmente ahora que hace mucho calor en gran parte del país, es ducharse. Y es que, tal y como explica Raquel Jiménez, hay quienes le preguntan si se pueden duchar o no. Y, como no podía ser de otra manera, no solo está permitido sino que es recomendable para paliar las consecuencias de las altas temperaturas.