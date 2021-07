Ciudadanos deja claro en su convención que no habrá fusión con el PP

Ciudadanos ha dejado claro en el primer día de la Convención política que reúne a afiliados y militantes en Madrid que no habrá fusión con el PP y que su propósito es conservar el espacio de centro, que llaman liberal. La presidenta del partido, Inés Arrimadas, que ha participado este sábado en un coloquio sobre la importancia de renovar Europa en los valores del liberalismo, ha reconocido que "no es fácil" gobernar en coalición "cuando eres el partido pequeño" y ha admitido que no han sabido transmitir la impronta de Ciudadanos. "No hemos conseguido trasladar a la ciudadanía esas mejoras. Es un elemento de mejora del partido como alternativa al populismo y al bipartidismo", ha recalcado Arrimadas tras advertir que "ni tiene nada de malo ser conservador ni ser socialdemócrata".

El vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha ido más allá en esta consideración y ha afirmado a los medios de comunicación que "no va a haber fusión con el PP". "El liberalismo en España se llama Ciudadanos, no se llama PP. El PP es el partido conservador. Es necesario conservar este espacio con un partido independiente, liberal y centrado", ha racalcado Bal tras dejar claro que es el único partido en el que va a militar.

Arrimadas y Bal han admitido que la formación ha cometido errores al no saber comunicar bien las políticas que han logrado en gobiernos municipales o autonómicos y han asegurado que a partir de ahora lo van a hacer mejor. En todo momento, Bal ha insistido en que su partido no es sectario y solo ve pactos en políticas y no en partidos, al tiempo que ha negado que estén en algún gobierno gracias al apoyo de Vox ya que "nunca" han firmado con ellos "ningún documento". "Seguiremos gobernando con el interés general y con la misma lealtad que le exigiremos al otro socio", ha puntualizado el portavoz adjunto de Cs en el Congreso, que ha explicado que escucharán a la oposición para encontrar apoyos a sus propuestas pero también para aprovecharse de sus aciertos y mejorarlos.

Arrimadas, además, ha querido mostrar su respaldado a los principales dirigentes territoriales que gobiernan en colación con el PP, como al vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, que ha conseguido la eliminación del impuesto de Sucesiones y Donaciones, o Juan Marín en el gobierno de la Junta de Andalucía "que está generando empleo en dos años gracias a un Gobierno de cambio". También ha tenido palabras de elogio para la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, por impulsar la mayor infraestructura verde en la ciudad y abogar por una ecología "inteligente"

La líder de Ciudadanos ha defendido el "europeísmo liberal" que supo "parar el golpe separatista" en Cataluña en 2017 al negar el referéndum ilegal del 1 de Octubre y se ha marcado como referente las políticas liberales de la Unión Europea: "Yo soy una europeísta convencida". De esta forma lo ha expresado en una mesa de diálogo en la que han participado la eurodiputada del partido de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa, Katalin Cseh, y el eurodiputado del mismo partido, Dacian Ciolos así como el político alemán del Partido Democrático Liberal, Alexander Graf. "Los españoles debemos mucho a Europa... La modernización de España no se entiende sin su contribución", ha puntualizado.

Por su parte, el eurodiputado del partido de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa Dacian Ciolos ha identificado a Ciudadanos como el partido liberal en España porque "ser liberal significa defender la igualdad en todos los ámbitos, independientemente del color de la piel o las preferencias sexuales". Los eurodiputados liberales, moderados por el dirigente económico y eurodiputado de Ciudadanos, Luis Garicano, han explicado cómo sus partidos se han hecho hueco en Europa y en muchos casos han conseguido remontar momentos de crisis internas.

El político alemán del Partido Democrático Liberal, Alexander Graf, también ha dejado claro que en su caso "nunca trabajan con los populistas". Frente a posiciones populistas como las del gobierno del ultranacionalista húngaro Viktor Orban, Katalin Cseh ha incidido en la necesidad de luchar desde dentro del país por la libertad de los derechos. Todos han explicado que es difícil defender el espacio liberal y preservar la identidad de sus ideas dentro de gobiernos de coalición liderados por partidos conservadores.

Por otra parte, el editor y periodista Pedro J. Ramírez, que también participa en esta Convención como ponente, ha animado a todos los militantes a que "no desfallezcan" y "no desistan" en aplicar recetas liberales. "Los liberales podemos colaborar con los populares y con los socialistas pero nunca perder vuestra identidad. Juntos sí, revueltos a veces, pero nunca engullidos en ellos", ha puntualizado tras incidir en que España necesita a Ciudadanos por la regeneración y las reformas. "No sois una especie en extinción", ha dicho.