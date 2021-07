Toni Cantó la vuelve a liar con este tweet: la réplica a Yolanda Díaz se le vuelve en contra por una palabra

El exdirigente de Ciudadanos que fichó por el PP de Ayuso, Toni Cantó, sigue siendo objeto de burlas en Twitter por sus líos ortográficos pese a ser el director de la Oficina del Español. Ya se hizo muy viral el tweet que publicó para agradecer su designación al frente del organismo creado por la presidenta de la Comunidad de Madrid para él al no dar ni una con las comas. De hecho, Cantó borró el mensaje tras las mofas de varios usuarios.

Ahora vuelve a estar en el centro de la diana de Twitter por un mensaje dirigido a la ministra de Trabajo y Economía Social, y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. Resulta que la réplica que el 'popular' hace a la dirigente de Podemos contiene una falta de ortografía y para muchos ya es el colmo de los colmos.

"Lideramos todas las tasas de paro de la Unión Europea. Y Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, preocupándose de lo importante. Abandonar el concepto Patria y trabajar en el concepto 'Matría'", ha escrito Cantó en respuesta a las declaraciones de Díaz en una ponencia de Gijón, donde abogó por deshacerse del concepto patria y fomentar el de matria. Sin tilde.

La matría de la que habla Cantó y la matria de la que habló la ministra de Trabajo no son la misma palabra. La de Cantó, con tilde, ha despertado un aluvión de críticas y burlas en Twitter y los usuarios le reprochan que sea director de la Oficina del Español. "'Matria' no lleva tilde, señor responsable de la defensa del español", ha comentado un usuario.

"'Matria' sin tilde, Toni. Al menos, intenta que no se note que te los rascas a dos manos en el chiringuito que te han montado", le ha dedicado otro usuario. "Por 75.000 euros al año, deberías saber que matria no lleva tilde. Ten cuidado no sea que la gente empiece a pensar que defiendes mal el español", era otro de los zascas.

