El alcalde de Valladolid no duda en decir esto tras la expulsión de su hija de 'La Voz Kids'

'La Voz Kids' de Antena 3 ya tiene los ocho finalistas de esta edición, sin embargo, Carmen ha sido una de las eliminadas en la semifinal emitida este viernes. La joven de 14 años —e hija del alcalde de Valladolid, Óscar Puente— interpretó 'I'll never love again' de Lady Gaga, pero su actuación, pese a emocionar a David Bisbal y Aitana no sirvió para continuar en el programa. "He pasado de cantar en mi habitación, yo sola, con mi padre, a cantar en un programa de televisión. A estas alturas estoy más segura de mí misma. No necesito tanto la aprobación de todo el mundo, me la doy yo", explicó Carmen sobre el escenario del 'talent show' de Atresmedia.

Óscar Puente, padre de Carmen y actual alcalde de Valladolid por el PSOE, no dudó en escribir en su cuenta personal de Twitter lo que pensaba del programa tras la eliminación de su hija: "No ha podido ser. La experiencia en todo caso ha sido inolvidable. Mil gracias a los 'coaches' y a todo el equipo de Antena 3 y Universal Spain por el trato maravilloso que dan a los niños y niñas del concurso". "Si creéis que vuestro hijo o hija puede llegar intentadlo. Merece la pena vivirlo. Les cuidan mucho en el programa y se fomenta el compañerismo más que la competición. Los temores lógicos de exponer a un niño desaparecen tan pronto compruebas la humanidad de todo el equipo", ha continuado.

"Estoy muy agradecida a mi padre, si él no me hubiera apuntado, yo no estaría aquí", destacó la pieza clave que ha sido para Carmen su padre. "Esto es el principio de todo, de un camino. Eso es lo que me dice mi familia. Esta es una experiencia que tienes para recordar", ha añadido. Todos los 'coaches' han valorado el paso de Carmen por el programa. "Carmen canta tan fácil que parece que no estuviera haciendo ningún tipo de esfuerzo", dijo Bisbal. "Ella emociona mucho con su voz", añadió Eva González, presentadora de 'La Voz Kids'.