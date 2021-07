La madre de Yéremi Vargas regala un 'detalle' a su hijo en su 22 cumpleaños: "No lo había hecho antes"

La madre de Yéremi Vargas, Ithaisa Suárez, ha difundido un vídeo en las redes sociales para recordar a su hijo el mismo día que hubiera cumplido 22 años y en el que, por primera vez, le ha querido regalar un "detalle" que le dedica con "muchísimo cariño".

Se trata de una flor con un corazón y una postal que la familia ha puesto en la habitación de Yéremi, quien desapareció el 10 de marzo de 2007 cuando jugaba con algunos de sus primos en un solar junto a la casa de su abuela en Vecindario. Ithaisa Suárez recuerda que Yéremi nació también un domingo, en 1999: "Llegó con mucha alegría para la familia. Fue un niño muy querido, muy feliz y siento que necesito estos días, que eran muy especiales para él, poder tener un detalle".

La madre de Yéremi admite que este domingo es un día "muy triste" para la familia, que se ha reunido para recordarle y regalarle este detalle. Reconoce que no lo habían hecho antes porque tenían la esperanza de que aparecería algún día. "No queríamos dar por hecho que esta situación es ya de por vida y que no va a cambiar", afirma Ithaisa, para añadir que necesitaban un sitio donde recordar a su hijo y que en su cumpleaños tuviera un detalle para poder sentirse en paz.