Penélope Cruz conmueve en redes con esta emotiva despedida a su suegra Pilar Bardem

Penélope Cruz es una actriz muy reservada en lo que a su faceta personal se refiere, pero este domingo ha sorprendido a sus seguidores al dedicar su último adiós a Pilar Bardem, la que ha sido su suegra y compañera profesional, a través de su cuenta de Instagram. "No se puede sonar una suegra mejor", escribía en una publicación junto a una fotografía de ambas.

Pilar Bardem fallecía este sábado a los 82 años de una afección pulmonar, y han sido muchas personas del mundo de la cultura quienes han querido dedicar sus últimas palabras a la intérprete a través de las redes sociales. Pero la de Cruz ha sido de las que más han conmovido a los fans de ambas actrices, por lo que dice y por cómo se lo dice a su "querida Pilar".

Una conmovedora despedida

La actriz española ganadora del Oscar publicaba una carta de despedida junto a un fotograma de la película Carne Trémula, el film de Pedro Almodóvar en la que trabajaron juntas en el año 1997 y comenzaba: "Miro esta foto y me pregunto cuál habría sido nuestra reacción si alguien nos hubiese dicho en ese momento que el destino tenía maravillosos planes para unirnos más allá del cine. Que aquel parto con Pedro fue también un ensayo de la vida misma. ¿O quizás ahí las dos ya lo sabíamos?".

Cruz ha destacado lo buena que fue la madre de su marido, Javier Bardem, siempre con ella, y ha valorado que "no se puede soñar con una suegra mejor". Por ello, le ha dado las gracias de todo el amor que ha dado a su familia y amigos. "A mí me has dado muchísimo", ha subrayado.

"Siempre te llevaré en mi corazón. Gracias Pilar"

Y en especial, la actriz ha querido destacar la faceta más humana y activista de Bardem, y le ha agradecido que se pusiera siempre del lado de quien más lo necesitaba: "Por alzar tu voz ante las injusticias. Por dejarte la piel luchando por mejorar las condiciones de vida de los miembros más necesitados de nuestro sector, sin esperar nunca nada a cambio".

Y es que Cruz no ha querido dejar de recordar que "en nuestra profesión muchas cosas han mejorado gracias a tu grandísimo esfuerzo a lo largo de los años, sin rendirte en ningún momento. Eres admirable".

Unas últimas palabras para quien ha sido tan importante tanto en la vida personal como en la profesional de Cruz, que ha concluido con estas bonitas palabras: "Gracias por compartir conmigo todos estos años tu sabiduría. ¡Y tu humor! Te quiero muchísimo. Siempre te llevaré en mi corazón. Gracias Pilar".