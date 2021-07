Jon Rahm ha manifestado en numerosas ocasiones su deseo de luchar por una medalla para España en los Juegos Olímpicos de Tokio. El golfista de 26 años, nacido en Barrika, Vizcaya, lo ha vuelto a hacer y sus palabras se han hecho virales porque muchos tuiteros agradecen el orgullo que demuestra a la hora de defender a su país en una cita tan importante como la que se va a celebrar en las próximas semanas en Japón.

Lección para todos aquellos que se olvidan de dónde proceden y por qué en parte están donde están

"Yo no puedo hablar por otras personas. No sé por qué han decidido no participar, habría que preguntarles a ellos, yo no hablaré por ellos. Pero en mi caso, he tenido la suerte de representar a España a todos los niveles como amateur desde que tenía 13 años. He podido ganar muchos eventos por equipos representando a mi país en todo el mundo. Y cuando te vuelves profesional, no tienes ya esa oportunidad", ha señalado.

"Yo nunca dudaría"

El deportista ha asegurado que participar en la Ryder Cup "no es lo mismo" que disputar unos Juegos Olímpicos o una Copa del Mundo. "Poder tener esa oportunidad como profesional, algo que hasta hace cuatro o cinco años ni siquiera era una posibilidad, es algo de lo que yo nunca duraría. Tienes la ocasión de llamarte deportista olímpico, algo que muy pocas personas en la historia logran, y si consigues una medalla, especialmente una de oro, entras en un grupo aún más selecto", ha añadido.

Es impagable el bien que Jon Rahm está haciendo a la Marca España.

"Para mí es una grandísima oportunidad, sería un momento increíble poder darle una medalla de oro a España en golf en unos Juegos", ha reiterado el deportista en una línea que algún tuitero ha calificado como "verdaderamente admirable" al venir de una persona que ha vivido casi toda su vida en Estados Unidos.

Como Nadal

Son muchos los internautas que elogian la energía con la que Rahm defiende su participación en Tokio 2020 para España. "Cada día me recuerda más a Rafa Nadal y no se puede ser más vasco y a la vez más español", afirma un tuitero. "Los Rafa Nadal, Jon Rahm… son siempre iguales. La cabeza, el trabajo a destajo, el sacrificio, el sentido común, el talento y ser gente honesta y de bien les hace ser lo que son", defiende otro.

Muchos mensajes van en la misma línea: "Es impagable el bien que Jon Rahm está haciendo a la Marca España. El próximo Princesa de Asturias del Deporte está muy claro, ya lo tuvieron Ballesteros y Olazábal. Ahora Jon", "Un deportista excepcional Jon Rham, un orgullo para España; le deseo todo lo mejor en su competición en Japón"...