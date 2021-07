Ángel Di María hizo historia con el gol en la final de la Copa América que enfrentó a su selección, Argentina, contra Brasil. El jugador del PSG fue decisivo y logró que Leo Messi cumpliera el sueño de ganar un gran título con la Albiceleste, una asignatura que tenía pendiente hasta ahora.

Di María ha confesado en una entrevista concedida a 'La Nación' la conversación que tuvo con el astro antes de que comenzara esa final tan esperada por toda la hinchada argentina y por el propio Leo Messi: "¿Sabés qué me dijo Leo antes de jugar con Brasil? 'Si otra vez llegamos hasta acá, ahora tenemos que ganar la final como sea'. Y Leo la ganó… ya está. Ya era el mejor del mundo, y lo será hasta cuando se termine su carrera; y cuando se termine, también seguirá siendo el mejor del mundo".

Sin "cuentas pendientes"

A su juicio, Leo Messi "no necesitaba esta Copa", pero terminó ganando el título que tanto deseaba y con eso se terminan "los señalamientos" y las cuentas pendientes. "Ya no puede haber nadie ahí escondido diciéndole nada. Ya está, ¿no? Estoy muy contento por él, por su familia, por verlos tan felices", segura.

El jugador ha relatado que no solo su mujer anticipó que sería un hombre clave en la final. También lo hizo el exjugador del Barcelona y de la Albiceleste Javier Mascherano, que tras la tanda de penaltis contra Colombia le escribió para anunciarle que marcaría. "Le dijo que iba a hacer el gol en la final. Pero jamás pensé que iba a ser de esa manera, por arriba. Sí, sentía que si me tocaba jugar, un gol podía hacer. No sé, era un sentimiento, una sensación, pero me daba vueltas", señala.

Además, explica que siguió un consejo de Rodrigo de Paul, nuevo jugador del Atlético de Madrid, al resolver la jugada de su tanto a Brasil: "Me dijo que a veces el lateral de ellos se quedaba [Renan Lodi]. Y definí como tenía que definir: me quedó picando, lo vi saliendo al arquero y era así, era por arriba. Lo tenía en la mente apenas controlé la pelota. Salió todo perfecto".