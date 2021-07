Diego Maradona Jr. estuvo en el programa Presión Alta de TyC Sports después de que la selección argentina se proclamara campeona de la Copa América tras derrotar a Brasil en la final por 1-0 gracias a un gol de Di María.

Fue inevitable acordarse de su padre, reconocido por muchos como el mejor jugador de la historia del fútbol, incluso por su propio hijo: "No va a nacer nunca uno como mi viejo", declaró Diego Jr., quien también se alegró de la victoria de la selección, señalando que fue un gran desahogo para un combinado que se merecía un título así.

Respecto a Leo Messi, el hijo de Maradona señaló que son futbolistas distintos, pero rompió una lanza a favor del jugador del Barça, admitiendo que quien lo critica no entiende nada de fútbol: "Sufría muchísimo que lo comparasen con mi viejo. Messi es el más grande de todos los seres humanos, porque mi viejo no era un ser humano". De Leo también reconoció que le hace especial ilusión verlo así de contento, además de generarle personalmente una alegría que es difícil de explicar.

Emocionado al hablar de su padre

Diego Maradona Jr. habló de su padre con una gran nostalgia. Señaló que echa mucho de menos a Diego, no a Maradona, y sobre todo las charlas que tenía con él: "No acepto que se fuera, no lo puedo aceptar. Me merecía vivir muchos años más con él", reconoció. El hijo del crack argentino puntualizó que guarda muchos momentos de alegría con su padre, pese a vivir con él pocos años juntos.

Por último, respecto a la final ganada por Argentina frente a Brasil, Diego tuvo palabras de agradecimiento a su padre por inculcarles el amor por su país, por el fútbol y por la selección argentina. "Justo volvimos a ganar después de que se fue mi viejo, lo extraño demasiado. Si existe algo en lo que nos contagió muchísimo es el amor por la camiseta argentina".