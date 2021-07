La delegación española ultima en la Villa Olímpica sus opciones para agrandar el medallero nacional en unos Juegos marcados por el año de retraso motivado por la pandemia. España se sube a la espalda de sus máximos exponentes en las diferentes disciplinas, aunque en esta ocasión el equipo ha tenido que lamentar una plaga de ausencias que no ha tenido piedad siquiera con las grandes estrellas.

Un calendario tan condensado como el que propiciaron los aplazamientos de las competiciones cuando el COVID-19 entró en el día a día de la sociedad ha terminado jugando una mala pasada a los deportistas de la élite. Lesiones, desgastes por encima de lo normal o controversias en las selecciones han protagonizado las noticias negativas de los últimos meses. De todos aquellos grandes baluartes que se han convertido en ausencias de cara a Tokio 2020, nos quedamos con los casos más lamentados.

Sin rítmica por primera vez

Desde la inclusión de la gimnasia rítmica como deporte olímpico en 1984, será la primera vez que el equipo español no acuda con ninguna representante a unos Juegos. La exgimnasta Alejandra Quereda, medallista olímpica, se encarga ahora de llevar a cabo una reconstrucción de la selección con el punto de mira puesto en París 2024. En esta ocasión, ninguna española pudo certificar su clasificación ni en la categoría individual ni por equipos en las dos oportunidades que hubo sobre la mesa: Europeo y Preolímpico.

Natalia García representa a España en el Mundial de Gimnasia 2021 / Getty Images

Con el billete para Japón en la mano, la atleta Irene Sánchez-Escribano se preparaba para saborear el momento que ya se había ganado. Su participación en un 3.000 obstáculos que apuntaba a la final, sin embargo, sufrió la mayor de las crueldades. Entrenándose con el foco puesto en el Estadio Nacional de Tokio, una mala pisada truncó cualquier sueño. A una semana del comienzo de la competición, la española ha tenido que enfilar la enfermería con el mayor de sus dolores.

El mismo año en que la selección española de balonmano ha sumado un nuevo bronce en el Mundial masculino, dos de los héroes 'Hispanos' han vivido las dos caras del deporte. Sonreían a comienzos de 2021, pero tan solo unos meses después, Joan Cañellas y Dani Dujshebaev se ven obligados a presenciar las andanzas de los suyos desde la distancia. Inesperado sobre todo el primero de los casos por una lesión producida precisamente en el último partido de preparación para Tokio, mientras que una lesión de gravedad mantiene apartado de las competiciones al pequeño de los hermanos Dujshebaev desde marzo.

Joan Cañellas en el Mundial de Egipto 2021 / Getty Images

El círculo incompleto de Bruno Hortelano

El mayor velocista español de todos los tiempos no podrá reaparecer como hubiera querido en los Juegos Olímpicos. Tras su sonado accidente vial nada más volver de Río 2016, su puesta a punto se ha visto mermada por una espiral de lesiones que han dificultado una preparación óptima. Es por ello que el propio Bruno Hortelano ha sido quien ha descartado su participación este 2021 a pesar de haberse olvidado de las molestias en los últimos meses. "No he conseguido con el tiempo que he tenido ponerme el cuerpo como un velocista y poder competir", explicaba en sus redes sociales.

El 2021 comenzó con una difícil decisión que despertó una 'guerra interna' en la Real Federación Española de Piragüismo. Entre un amplio elenco de palistas con reconocimientos internacionales, el seleccionador, Miguel García, asumió la responsabilidad de realizar los descartes para conformar la embarcación del K-4 500 metros que pugnara por el oro en Tokio. En este proceso han quedado fuera hombres como Cristian Toro (oro en los Juegos de Río de Janeiro) o Carlos Garrote (campeón mundial en 2018), despertando una oleada de recriminaciones y acusaciones en la que incluso fue partícipe el expresidente de la RFEP, Juan José Román Mangas.

Cristian Toro y Saúl Craviotto celebran su oro en Río 2016 / Getty Images

Lista mermada para acompañar a Jon Rahm

El 'León de Barrika' se echará a su espalda casi todas las esperanzas depositadas en el golf de nuestro país. El número 2 del ránking mundial no quiere perderse la gran cita ni mucho menos, aunque ha sido complicado encontrar un nuevo acompañante en el equipo español. Por registros, Sergio García debía haberse apropiado del segundo billete a Japón, pero lo declinó para centrarse en la Ryder Cup. Contando con ello, la convocatoria recaía sobre un Rafael Cabrera Bello que respondió con una nueva negativa y la mirada puesta en el PGA Tour. El elegido ha sido finalmente Adri Arnaus.

La polémica exclusión de Jesús Tortosa

El teakwondista madrileño no tendrá la posibilidad de redimirse del podio que se escapó en el último momento en los Juegos de Río de Janeiro. Este 2021 no ha sido el elegido por la federación para representar a España en la categoría masculina de -58kg y la decisión ha hecho que el deportista ponga el grito en el cielo. Mientras que los responsables de elaborar la convocatoria aseguran haberse ceñido a criterios deportivos, Jesús Tortosa ha denunciado en los últimos meses la "injusticia" que supone haberle excluido de esta lista y ha hablado incluso de "motivos políticos". Tortosa parte como el cuarto mejor luchador de la categoría en el ránking mundial de taekwondo, mientras que el representante español en Tokio, Adrián Vicente, es el undécimo.

Jesús Tortosa en Río de Janeiro 2016 / Getty Images

Una sorpresa negativa para Pello Bilbao

Alejandro Valverde, Gorka Izagirre, Ion Izagirre, Omar Fraile y Jesús Herrada conforman el seleccionado que defenderá a España en Tokio 2020. Pero antes incluso de su anuncio, la controversia ha envuelto a la decisión del seleccionador, Pascual Momparler, por descartar a uno de los españoles más protagonistas en el Tour de Francia 2021: Pello Bilbao. Fue el propio ciclista vasco quien adelantó en la Cadena SER su ausencia para la cita olímpica y mostró su incomprensión por ello: "Espero que se dé cuenta del error", llegó a afirmar tras conocer la lista media hora antes de una etapa gala y señalando a su responsable: "Avisa tarde y mal".

Pello Bilbao, gran ausente en el equipo ciclista español / Getty Images

El 2021 estaba señalado con rotulador rojo por una Carolina Marín que quería reivindicar su sitio en lo más alto de la historia del bádminton después de una de las rehabilitaciones más imponentes que se recuerdan. La onubense volvió a las pistas para ganar después de una rotura en el ligamento cruzado de la rodilla que la obligó a parar en 2019. Olvidado ya aquello, el bádminton español se frotaba las manos con el regreso enchufado de su máximo exponente, pero la ilusión se apagó en un abrir y cerrar de ojos por una nueva lesión de gravedad que ha afectado a su otra rodilla en un entrenamiento a menos de dos meses de los Juegos.

"He decidido no participar en la próxima edición de Wimbledon que se disputará del 28 de junio al 11 de julio. Tampoco jugaré los Juegos Olímpicos previstos finalmente del 24 al 30 de julio". Estas palabras confirmaron el mayor golpe que ha sufrido el tenis español en la previa a los Juegos Olímpicos de Tokio. Rafa Nadal anunciaba así en sus redes sociales una renuncia que deja a España sin uno de sus mayores valores de cara al medallero, tanto en individuales, como en dobles mixtos o masculinos. Tras "escuchar" a su cuerpo en una temporada especialmente cargada, el que fuera abanderado nacional en Río 2016 rehusó revivir otras semanas extra en la Villa Olímpica.