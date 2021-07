Quién es Oliver Daemen, la persona más joven en viajar al espacio con solo 18 años junto a Jeff Bezos

¿Quién no ha soñado alguna vez con ir al espacio? Para Oliver Daemen, un joven holandés de 18 años se ha convertido ya en una realidad, y este martes viajará junto al fundador de Amazon, Jeff Bezos, a bordo de la nave 'New Shepard'. Y no solo cumplirá su sueño, también se ha convertido en la persona más joven en viajar al espacio y lo va a hacer en el que será el primer vuelo humano con el que el magnate y fundador de la compañía aeroespacial Blue Origin pretende impulsar el turismo espacial.

Irá acompañado por Bezos y su hermano Mark, y por Wally Funk, de 82 años, que será también la persona más mayor en viajar al espacio exterior. Pero en realidad, Daemen no iba a ser la persona que ocuparía ese asiento en la nave, sino que su sueño cumplido ha sido gracias a la apretada agenda de un anónimo multimillonario que fue quien realmente ganó la subasta benéfica por 28 millones de dólares, pero que ha tenido que renunciar al viaje.

Se formó en Málaga como piloto privado

El segundo en la lista era el dueño de un fondo de inversiones, Joe Daemen, su padre, al que avisaron hace apenas unos días de este cambio de guion, y decidió regalárselo a su hijo quien asegura que soñaba con viajar al espacio desde muy pequeño. De hecho, este joven de 18 años pretende empezar en septiembre sus estudios en Física, en la universidad de Utrecht. "¡No puedo esperar al jueves!", escribía en su perfil de Instagram.

Además, y como informa el Diario Sur de Málaga, a finales de marzo de este año finalizaba su formación como piloto privado después de seis meses en la escuela malagueña One Air. Y sus aficiones no están solo relacionadas con el espacio y la física, al joven se le puede ver disfrutando en sus redes sociales de deportes acuáticos y relacionados en especial con el mar, como Surf, buceo o Wake Surf.

Seguidor de Martin Garrix

También se le puede ver en otras fotografías que ha publicado en su cuenta de Instagram con su padre, quien renunció a la experiencia para que él pudiera hacerlo, y con algunos de sus amigos. También tiene una publicación con quienes parecen ser algunos de sus ídolos, el artista Martin Garrix y el piloto de Fórmula 1 Max Verstappen.

El lanzamiento que está previsto para este martes 20 de julio desde el desierto de Texas sobre el medio día, hora de España, y alcanzará una latitud de unos 100 kilómetros con la frontera del espacio, lo que permitirá a estos cuatros tripulantes de este viaje humano al espacio disfrutar de la vista hacia toda la atmósfera y apreciar la curvatura de la tierra. De hecho, es este el valor con el que pretende posicionarse Blue Origin con respecto a su competidor, Richard Branson, quien lanzó su nave el pasado domingo.