"¡Vosotros habéis pagado todo esto!": las primeras palabras de Jeff Bezos tras el viaje espacial

Si creías que el cinismo con el que algunos millonarios hablan no podía sorprenderte más es porque todavía no has escuchado las primeras palabras del fundador de Amazon, Jeff Bezos, tras completar su primer viaje al espacio, con el que pretende comenzar el turismo fuera de la tierra.

Este martes despegaba la nave 'New Shepard' desde el desierto de Texas, un proyecto de Blue Origin, la compañía aeroespacial que él mismo fundó en el año 2000 con el objetivo de crear turismo en el espacio, y lo que ha descrito como un sueño hecho realidad.

Agradece que haya sido posible a los trabajadores y clientes de Amazon

Y no es para menos, ya que acaba de marcar un hito en la historia, pero el que fue fundador de Amazon en el año 1994 y que la semana pasada abandonaba su puesto como consejero delegado de la compañía, ha tenido un comentario desafortunado al, seguramente, intentar gastar una broma. O tal vez sí que lo haya dicho en serio, pues al fin y al cabo, sus palabras, que han sido recogidas por el Huffington Post, son bastante factibles.

Jeff Bezos, después de su viaje al espacio: "Gracias a todos los trabajadores y clientes de Amazon: ¡Vosotros habéis pagado todo esto!" pic.twitter.com/gh2Gftmwrn — El HuffPost (@ElHuffPost) July 20, 2021

"Gracias a todos los trabajadores y clientes de Amazon: ¡Vosotros habéis pagado todo esto!", ha expresado Bezos en una rueda de prensa posterior al viaje espacial y en la que los cuatro tripulantes han contado su experiencia. Como era de esperar las redes sociales han comenzado a indignarse al mismo tiempo que no podían evitar reírse, pues lo descarado de las declaraciones y la verdad que esconden detrás, hacen inevitable que se termine despertando el humor por lo descarado de las declaraciones.

Las redes se indignan y cachondean a partes iguales

"Desde luego. Es la mayor verdad que he oído en décadas, no se puede negar la claridad de este sujeto", escribía un internauta. Otros han tirado más de humor, por no llorar: "De nada, hijo. Intentaré comprar lo menos posible en Amazon pa que dejes esos caprichitos".

Pero sin duda la mayoría de mensajes han querido criticar y denunciar ese "cinismo nivel estratosfera" con la que ha hablado Bezos, y que, como ha escrito alguna persona parecen unas declaraciones del Mundo Today, el diario satírico español.



