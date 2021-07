Luis de la Fuente, seleccionador español, se mostró muy crítico con el arbitraje del jordano Adham Makhadmeh en el Egipto - España, asegurando que no tomó las “decisiones que se ajustaban” a las situaciones que les explicaron recientemente en una reunión que “iban a ser castigadas con rojas”, en referencia a los pisotones a Óscar Mingueza y a Dani Ceballos, que tuvieron que abandonar el terreno de juego.

“Tuvimos una reunión en la que nos explicaron claramente las acciones que iban a ser castigadas con roja. Hoy se han producido varias y sorprendentemente no se ha tomado la decisión que nos dijeron que se iban a tomar. Eso nos saca un poco de la lógica del fútbol porque no sabemos cómo comportarnos y actuar en esos momentos. Las decisiones no se ajustaron a las explicaciones que nos dieron el otro día”, dijo en rueda de prensa.

"Respecto al juego duro, para eso hay un árbitro y un VAR para impartir justicia. El otro día tuvimos una charla para explicarnos el funcionamiento del VAR, pero bueno… esperemos que la próxima vez tengamos más suerte con las decisiones y evaluaciones que se producen en el terreno de juego. Hoy no lo hemos tenido”, continuó.

Malos presagios con Mingueza y Ceballos

Además del empate contra Egipto (0-0), España vio como Mingueza y Ceballos tuvieron que abandonar el terreno de juego lesionados y el seleccionador advirtió de que es pesimista respecto a la gravedad de las mismas. “Tenemos que esperar su evolución. No tiene buena pinta, estamos muy preocupados porque pueden ser lesiones de cierta importancia”, valoró.

El tobillo maltrecho de Ceballos durante el Egipto - España / Twitter

Por último, Luis de la Fuente no quiso hacer caso a las críticas que puedan surgir tras el pinchazo en el debut de una de las selecciones llamadas a ganar la medalla de oro. “Simplemente, nosotros seguimos caminando. Sabíamos la dificultad que entrañaba este partido. Van a costar todos los partidos. Seguimos con la moral intacta, siendo conscientes de que vamos a mejorar en el próximo partido porque es una situación natural. Los jugadores van a estar más adaptados al ambiente. Tememos que mejorar en el juego, nosotros a seguir en nuestro camino y trabajando de la misma manera seguro que obtendremos los resultados que teníamos idea al empezar la competición”, comentó en el post-partido.