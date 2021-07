La historia de Memphis Depay: un rapero sin apellido tras ser abandonado por su padre

El FC Barcelona ha encontrado en Memphis Depay la figura de un futbolista diferente. Tanto dentro como fuera del césped, el jugador holandés destaca por su carácter extrovertido, dignas de aquel que quiere diferenciarse de los demás.

Futbolísticamente hablando, Depay tiene ese desparpajo y ese carácter distinto que puede venirle muy bien al Barça y que ha podido faltarle en temporadas atrás. Tiene buen tiro de lejos, desborde y una multitud de posiciones dentro del terreno de juego que hacen que Koeman pueda cambiar el esquema durante los partidos gracias a su compatriota.

¿Por qué Memphis y no Depay?

El futbolista holandés tiene una gran historia detrás. En un sinfín de ocasiones ha declarado públicamente que no quiere que le llamen Depay, simplemente busca que se refieran a él diciendo Memphis, su nombre. El motivo es el rechazo a su figura paterna, debido a un abandono al jugador y a toda su familia.

"No quiero explicar exactamente qué paso porque no quiero dar pena a la gente. Así seguirá siendo porque yo pasé página en su día", dijo en declaraciones a la BBC. En dicho medio, Memphis también explicó que encontró un gran apoyo en su abuelo paterno, a quien lleva tatuado en el brazo izquierdo. El futbolista holandés ha reconocido que su padre ha tratado de ponerse en contacto con él en varias ocasiones, pero el jugador no ha querido saber nada de él.

Memphis Depay con "Memphis" en la camiseta durante un partido del PSV en 2013 / Getty Images

El rap y la música como forma de evasión

Tras fichar por el Barça, Memphis afirmó que la música es lo más parecido a una terapia para él. De esta forma, consigue evadir la mente del fútbol y, al centrarse en la música, consigue tener la cabeza centrada en otros ámbitos. Sus inspiraciones son 50cent, Tupack y ha reconocido públicamente que le gustaría hacer una colaboración con Drake. "Si estás oyendo esto, soy Memphis y juego en el Barça, Drake, vamos a hacerlo", le declaró entre risas al cantante.

"No Love" es la canción del jugador holandés con más visitas en las plataformas de reproducción en 'streaming'. Su tema ronda las diez millones de escuchas, seguida de "Fall Back" y "2 Corinthians 5:7". Además, es el creador de la marca de moda 'MDC' (Memphis Depay Clothes), que lanzó a finales de 2020. Por último, destacar del futbolista su afición por los tatuajes. Tiene un gran león dibujado en la espalda. ¿El motivo? Memphis reconoció públicamente que se debe a que él se creó en la jungla y el león es el rey de ese hábitat. El Barça ha fichado a un futbolista que, sin lugar a dudas, a extrovertido no le va a ganar nadie.