Antonio Rebollo explica lo que más le molestó de su histórico encendido del pebetero de Barcelona 92

Un momento tan histórico como el encendido del pebetero de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 tiene su cara menos épica. Así lo ha explicado el protagonista de aquel hito en la historia del deporte español, el arquero Antonio Rebollo, en los micrófonos de 'SER Deportivos'.

En su conversación con Francisco José Delgado, Rebollo no ha ocultado que ese momento tan especial no sentó bien a mucha gente. Y lo ha explicado de una forma bastante tajante. "A pesar de que le joda a mucha gente del deporte y del tiro, salió de puta madre", ha recalcado dejando patente su desagrado con esa situación.

"Me sonó muy raro"

El arquero también ha confesado la extrañeza que le produjo la propuesta de que fuera él la persona encargada del encendido. Ese día fue una "fría mañana de invierno" en la que estaba entrenando. "Me pareció muy raro. Me parecía que me estaban vacilando", ha reconocido.

Según ha relatado en los micrófonos de la SER, lo que más costó de todo el proceso fue que no se apagara la llama. Además, hubo que "mecanizar" el lanzamiento porque se llevó a cabo con un arco sin ningún tipo de sistema de apunte. "Fue tal el grado de concentración que una vez que vi la flecha pasar por donde estaba previsto fue un relajo inmenso", ha reconocido después de contar que no tiene ninguna fotografía del momento.