"Mis canas son una demostración de poder": Andie MacDowell reivindica su melena tras la polémica de su aspecto

La naturalidad que desprende la actriz Andie MacDowell no se lo da solo su larga melena plateada, sino también la forma en la que habla de ellas. La que lleva siendo la imagen de L'Oreal desde hace años y una de las mayores referentes de belleza a nivel internacional, ha abandonado los tintes y luce en su cabello una transición hacia el color blanco que consiguió acaparar la atención de la alfombra roja del festival de cine de Cannes hace unos días.

Su nuevo 'look' fue de lo más comentado y generó cierta polémica sobre si la actriz se había estado descuidando el pelo en los últimos meses. Nada más lejos de la realidad, la actriz ha concedido a la versión estadounidense de Vogue una entrevista en la que ha reivindicado el poder que otorgan las canas y ha puesto en valor la libertad de cada uno para ver su pelo como más crea que le favorezca sin tener que "complacer a los demás".

Comenzó su transición a las canas durante la cuarentena

De hecho, ha confesado que incluso se planteó ponerse una peluca para ocultar su transición capilar para acudir al festival, pero finalmente se dio cuenta de que significaban "una demostración de poder". MacDowell cuenta que comenzó a dejar los tintes durante la cuarentena: "Durante mucho tiempo he pensado que ya era hora de que yo, personalmente, hiciera esa transición porque sentí que era apropiado para mi personalidad y para quien soy".

Además, sus hijos le aseguraban cada vez que la veían que ese pelo le favorecía, y ha bromeado con que, cuando se hacía un moño, parecía dos botes de sal y pimienta, por el contraste del color negro con el plateado de las canas. "Me gusta compararme con George Clooney porque ¿por qué no?", destacaba la actriz, que también ha destacado que se obsesionó con el peluquero de Jane Fonda, una de las pocas mujeres referentes en el pelo con canas del mundo de la fama.

Apenas hay referentes femeninos famosos con canas

"No podía encontrar referentes de melenas así de famosas en internet. Mi inspiración eran mujeres no famosas", ha destacado la protagonista de 'Cuatro bodas y un funeral', que asegura que se enamoró de los cabellos pimienta y sal, como los ha definido, que se iba encontrando por Instagram. Pero también ha reivindicado que cada persona tiene sus propios gustos, y ha puesto el ejemplo de sus dos hermanas, quienes cree que siempre se tintarán el pelo.

Pero aunque haya pocas referentes con el pelo canoso dentro del mundo de la fama, de quien sí encontró ejemplos fue de hombres que habían decidido comenzar esa transición capilar porque, según ha explicado, contaban que no se sentían del todo cómodos con su edad y el aspecto a tinte que les otorgaba el pelo, con una juventud artificial.

Una melena con canas que empodera su imagen

"Creo que eso es lo que me empezó a pasar. Creo que la edad en mi cara, para mí, en mi opinión personal, ya no coincidía con mi pelo. De alguna manera, siento que parezco más joven ahora porque se ve más natural. No es como si estuviera tratando de ocultar algo. Creo que es un movimiento, una demostración de poder, y eso es lo que les decía a mis managers. Es exactamente lo que necesito hacer ahora", ha reivindicado MacDowell.

Y es que a su manager no le parecía una buena idea, y le insistía con la idea de que "no era el momento", ya que acababa de conseguir un trabajo. Pero la actriz, segura de sí misma, le indicó que estaba equivocado y que iba a ser mucho más poderosa si aceptaba el momento en el que se encontraba. "Es el momento, porque en dos años voy a cumplir 65 años. Si no lo hago ahora, no tendré la oportunidad de ser sal y pimienta. ¡Siempre quise ser sal y pimienta!", ha confesado.