¿Tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19? Los expertos creen que el debate "no ha llegado todavía"

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha dicho este viernes que es muy posible que haya que ponerse una tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19, aunque no ha dicho cuándo. "España de la mano de la UE ha suscrito nuevos contratos para los años 2022 y 2023, llevamos más de 4.000 millones invertidos en vacunas, pero es la mejor inversión porque permitirá salvar vidas, y cuando lleguemos al 70 % hay que seguir trabajando", ha explicado la responsable de Sanidad en una entrevista en Onda Cero.

"No hay evidencia" de que se necesite una tercera dosis

Esta afirmación no la termina de ver claro la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas, cuyo presidente, José Antonio Forcada, afirma que "en estos momentos no hay una evidencia científica que refrende la necesidad de una tercera dosis, el tiempo nos lo dirá. En todo caso, si fuera necesaria una nueva dosis habría que valorar la tasa de incidencia, la aparición de nuevas cepas, la duración de la inmunidad de las vacunas, y habría que decidir además si esa tercera vacuna la recibe toda la población o aquella que está en más riesgo".

"El debate sobre la tercera dosis no ha llegado todavía"

Marcos López Hoyos, presidente de la Sociedad Española de Inmunología, afirma a la SER que el debate sobre la tercera dosis no ha llegado todavía". López Hoyos afirma que la ciencia investiga ahora las situaciones en las que habrá que poner una tercera dosis o de vacunar anualmente, porque seguro que habrá grupos de población en los que habrá que hacerlo, pero aún no sabemos a quién, cuándo y cómo". Este especialista señala que hay que ser prudentes: "La población puede tener la falsa sensación de que a todo el mundo hay que ponerle la tercera dosis y consideramos que eso no va a ser necesario".

EEUU y UE no tienen posición oficial a favor de la tercera dosis

Cuando recibieron la solicitud de Pfizer, en la Agencia del Medicamento de Estados Unidos emitieron un comunicado muy claro: las vacunas que hay en Estados Unidos son seguras y suficientes para proteger del virus en sus variantes actuales. Los estadounidenses vacunados con la doble dosis -en el caso de vacunas de doble dosis- no necesitan en este momento ninguna dosis extra de refuerzo y están protegidos.

La agencia explica que la necesidad de dosis extra es algo evaluado en un proceso riguroso que requiere multitud de datos y estudios clínicos, un proceso que no puede confiarse únicamente a los datos recogidos por una de las farmacéuticas, en este caso Pfizer. La agencia estadounidense considera que en este momento no es necesario, y sólo mediante un proceso científico determinará más adelante si es necesario y cuándo.

La EMA, la agencia europea, dio una respuesta parecida: no hay datos suficientes, entre otras cosas porque ni siquiera ha transcurrido el tiempo necesario para poder evaluar hasta cuándo dura la protección. De momento se suma también esta agencia y afirma que dos dosis son suficientes.

Y respuesta parecida en el caso de la OMS, pero con un añadido más: esta agencia es muy crítica con la obsesión por poner más vacunas de las necesarias en países ricos mientras millones de personas mueren o están en riesgo de morir, incluyendo personal sanitario, porque a sus países no ha llegado ni para una primera dosis.