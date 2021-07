Una viróloga explica qué hacer si te contagias de COVID poco antes de recibir la segunda dosis de la vacuna

La quinta ola del coronavirus en España está afectando, sobre todo, a la población más joven. Más de 1,5 millones de personas de entre 20 y 29 años (con una incidencia de 1.866 en 14 días, casi el triple que la media) han recibido ya, al menos, una dosis de la vacuna contra la COVID, mientras que en la franja de entre 12 y 19 años (con una incidencia de 1.560), son 231.000 quienes han recibido ya el primer pinchazo. Mucha gente, por lo tanto, infectándose en el intervalo entre la primera y la segunda dosis de la vacuna. ¿Qué hay que hacer en esos casos?

La viróloga Isabel Sola, codirectora del Laboratorio de Coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, explica que "cuando una persona ha recibido únicamente la primera dosis, todavía no tiene la protección completa y es posible que pueda infectarse y dar positivo", por lo que, en ese caso, se recomienda que reciba la segunda dosis de la vacuna. Eso sí, "cuando corresponda o cuando pueda salir del aislamiento" correspondiente.

El caso de quienes ya habían pasado la enfermedad (antes de recibir la vacuna) es distinto y, de hecho, en estas circunstancias basta con administrarles una sola dosis. "Se ha comprobado que incluso las personas que han tenido la enfermedad leve y, sobre todo, las que han tenido una enfermedad más severa, han desarrollado una respuesta inmune contra el virus, por lo que una sola dosis de la vacuna es suficiente para alcanzar un nivel de inmunidad y de protección similar o superior al que se consigue con dos dosis de la vacuna", explica Sola.

El orden de los factores

No es lo mismo pasar la enfermedad y recibir una dosis que recibir una dosis y pasar la enfermedad. El orden de los factores, por lo tanto, sí altera el producto. Pero, ¿por qué? "La diferencia está sobre todo en la severidad de la enfermedad", explica la viróloga. "Cuando uno tiene una infección que no es sintomática, la inmunidad que se desarrolla es pequeña. Cuanto más severa es la enfermedad, en cambio, mayor es la respuesta inmune. Por eso, cuando alguien ha tenido síntomas, una sola dosis es suficiente para tener protección. Pero cuando alguien da positivo después de haber recibido la primera dosis, lo normal es que no tenga una enfermedad severa, por eso se recomienda que reciba una segunda dosis de la vacuna".

Protege de la enfermedad, no del contagio

Según Sola, "cada vez que volvemos a exponernos al virus o que recibimos una dosis adicional de la vacuna, nuestro sistema inmune activa nuestro sistema de memoria y eso supone un refuerzo para la inmunidad".

Pero eso no significa que el hecho de estar vacunados nos libre definitivamente de los contagios. "Todas las vacunas autorizadas son eficaces protegiendo frente a la enfermedad sintomática, particularmente para la enfermedad severa y la muerte", explica la viróloga. "Pero solo protegen parcialmente frente a la infección. Esto significa que una persona vacunada puede infectarse y que, al infectarse, puede contagiar a otros. Pero lo más probable es que tenga una infección asintomática o leve y con una duración menos que si no estuviera vacunado".