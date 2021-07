"Es un problema de personas": la explicación de Garbajosa sobre la baja de Juancho Hernangómez

La selección española de baloncesto se ha visto sacudida tras no poder contar con Juancho Hernangómez en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El combinado nacional se ha visto obligado a hacer cambios a falta de 48 horas del debut de la selección contra la selección de Japón.

Jorge Garbajosa, presidente de la Federación Española de Baloncesto, ha hablado hoy ante los medios para explicar el motivo de este cambio de última hora. "Juancho Hernangómez no ha sido incluido a ultimísima hora en la lista de los Juegos Olímpicos. Le va a sustituir Xabi López-Arostegui. Ese es el hecho", señalaba Garbajosa.

A causa de un malentendido

Garbajosa explicaba la situación del equipo tras recibir la notificación inesperada de los Minnesota Timberwolves.

"Recibimos una notificación de los Timberwolves no dando su permiso a que Juancho participe en los Juegos. Como comprenderéis, si el jugador estaba en Tokio es porque nunca habíamos recibido un no. Todo lo contrario", explicó.

"En las últimas horas hemos intentado desde la federación, yo mismo y su agente, dejando al margen la sorpresa y la indignación, hemos querido solucionar el tiempo. Había muy poco tiempo para apelar al enfado y lo hemos intentado hasta el límite de las fuerzas. Llevamos dos noches sin dormir intentando buscar una decisión que dejase satisfechos a ambos equipos".

Desde la franquicia estadounidense comentan que fue un malentendido con la federación a lo que ha respondido lo siguiente. "A cuatro horas antes del partido con Estados Unidos se produce una reunión entre los médicos de la selección y los médicos de la franquicia de los Timberwolves que felicitaron por la recuperación a Juancho Hernangómez y el equipo de la selección. La respuesta sobre si Juancho podía jugar la respuesta fue un ‘sí’ y que la siguiente revisión sería después de los Juegos".

"Desde ese momento hasta que Minnesota nos dice que no juega se dan una serie de hechos de que la decisión no es médica. Hasta el entrenador de los Timberwolves felicitó a Juancho por estar en Tokio. Nadie dudaba de que pudiese jugar".

"Es un problema de personas"

El presidente de la Federación Española de Baloncesto señaló que no hay ningún problema entre la federación y la franquicia de la NBA.

"No tenemos ningún problema con los Minnesota Timberwolves, ni con la NBA. Es un problema de personas que han decidido de forma personal, no médico, que Juancho no podía jugar. Hablo de su presidente de operaciones, Gersson Rosas".

"Desde el minuto 1 hemos actuado con total transparencia de todo y desde el principio. Juancho quiere jugar, pero no va a poder jugarlos. Hemos tenido infinidad de reuniones médicas y nunca habíamos recibido un no por respuesta", finalizó Jorge Garbajosa.