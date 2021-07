Adriana Cerezo se lleva la plata en taekwondo en la primera medalla de España en los Juegos de Tokio 2020

Daniel Plaza

6.50 | BOXEO. 🎙José Quiles habla con la Cadena SER tras caer en dieciseisavos contra el irlandés Kurt Walker:

"El tercer asalto ha sido el que ha decidido. Me ha faltado la última chispa, la última tirada de corazón, ya no podía. Lo he tirado todo en el segundo".

"Ahora a intentar clasificar para París. Si nos volvemos a encontrar, la próxima vez no se escapa".