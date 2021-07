Pablo Casado tacha de "bochornosa" la gira de Sánchez en EEUU y le acusa de bloquear la reforma del CGPJ

El presidente del PP, Pablo Casado, ha tachado este sábado de "bochornosa" la gira estadounidense del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha responsabilizado de no haber sido recibido en la Casa Blanca, y le ha pedido respeto a España: "Yo jamás habría aceptado". "Si Sánchez está con Castro y con Maduro, no puede esperar que Joe Biden le dedique mas de 29 segundos en un pasillo; el responsable es Pedro Sánchez y España no se lo merece", ha manifestado en el congreso regional del PP de Baleares.

Casado, que ha explicado que el martes viaja a Bogotá y que no habría ido si no fuera a recibirle el presidente de Colombia, ha considerado "lamentable" que el presidente de la cuarta economía del euro haya tenido una agenda que no llega ni a la de un secretario de Estado. Asimismo, ha ironizado con las comparaciones que han hecho medios estadounidenses sobre Sánchez: "dicen que se parece a Supermán; en eso estoy de acuerdo; hace las cumbres en 20 segundos, está todo el día volando y cuando habla parece que es de otro planeta".

Compara a Sánchez con Aznar y Rajoy

Y ha recordado los viajes de los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy a Estados Unidos: uno fue siete veces a la Casa Blanca y el otro estuvo dos días viviendo en ella, "desayunando, comiendo y cenando con el presidente de EEUU".

"Yo no pido eso, lo que pido es un poco de respeto hacia España por parte del presidente del Gobierno", ha subrayado el líder del PP, convencido de que la falta de una invitación responde a la política española hacia países como Cuba o Venezuela, a los que EEUU impone sanciones para impulsar la democracia mientras Sánchez defiende a sus gobiernos.

Casado ha asegurado que causa "vergüenza ajena" escuchar a Sánchez decir que es "un presidente que cumple" y le ha criticado por comprometerse a defender el español en Estados Unidos, instándole a defenderlo en Baleares, Cataluña y el País Vasco. Se ha mofado también de su apuesta por convertir a España en el Hollywood de Europa: "en esto tiene razón, esto ya es ciencia ficción, cuando no un auténtico drama".

Sobre la reforma del CGPJ

Desde Estados Unidos el presidente de Gobierno defendió la necesidad de fortalecer las instituciones y cumplir con la Constitución, lo que implica renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero Casado le ha preguntado por qué no dejan a los jueces elegir a sus representantes en ese órgano.

"Dejen de apretar el cuello de la justicia"; "¿Quién está bloqueando la renovación institucional? ¿El partido que defiende que dice Europa y la Constitución o el partido que ataca al Tribunal Supremo, al Constitucional, al Tribunal de Cuentas, que pone a su amiga de fiscal general y que insulta a los jueces por llevarle la contraria?", se ha preguntado.