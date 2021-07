Jon Rahm habla tras su positivo en COVID: "Me hubiera encantado ganar una medalla para mi país"

Esta mañana salía la noticia de que el golfista español Jon Rahm no podrá participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tras dar positivo en COVID-19. Una noticia que ha sorprendido a muchos seguidores, ya que había superado hace el virus hace un mes y recientemente había recibido la vacuna.

Según informó el Comité Olímpico Español, Jon Rahm había dado positivo en la prueba PCR, las dos pruebas anteriores habían dado negativo. El jugador de golf comentó que ya se había vacunado con la vacuna de Johnson & Johnson días después de su primer positivo, al finalizar el US Open.

"Me hubiera encantado ganar una medalla para mi país"

El jugador español ha publicado un comunicado en sus redes sociales explicando como se encontraba al dar positivo por coronavirus y no poder participar en los Juegos Olímpicos.

"He tenido la suerte de representar a mi país y ganar campeonatos en todo el mundo. Jugar en Tokio me habría dado la oportunidad de ganar una medalla para mi país", explicaba Jon Rahm en el comunicado. "Me hubiera encantado ser uno de los primeros medallistas españoles, pero el destino tiene otros planes para mí", continua.

También aprovechó para dar un mensaje de advertencia debido a la situación actual. "Este es un gran recordatorio para todos nosotros de que todavía estamos en una pandemia, las cosas no han terminado y todavía tenemos que luchar juntos para superar esto lo mejor que podamos", explica el golfista español.

Finalizó el mensaje deseando suerte a sus compañeros y a los miembros de la delegación española que disputarán los Juegos. "Les deseo mucha suerte a todos los grandes atletas que representan a España en los Juegos de Tokio, los estaré observando y animando desde casa", finaliza en el comunicado.