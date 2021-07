En estas grabaciones se demuestra que fue el Barça quien ordenó crear los perfiles en redes sociales que atacaron a personas vinculadas al barcelonismo como Piqué, Xavi, Guardiola o Laporta entre muchos otros. "Atacábamos a Guardiola porque este atacaba al Barça", aseguró Ibáñez en sede judicial.

"Laporta, Guardiola o Roures atacaban al Barça y nosotros tratábamos de controlar el daño mostrando la hemeroteca. No tenía que ver con mejorar el prestigio del Barça si no a protegerlo con respecto al daño. Roures decía que la gestión del club era pésima y mostrábamos que tenía causas en la que era culpable por corrupción, por lo tanto, no parece que tenga demasiada entidad moral", aseguró el propietario del grupo Nicestream.

"Más de 800 informes"

Además, Carlos Ibáñez ha declarado que su empresa informaba de todo lo que hacía. "Hicimos más de 800 informes y se reportaba todo lo que se hacía. Todo estaba reportado como parte del trabajo que se hacía. Figuraba en los informes".

El investigado aseguró que se protegía a la directiva para proteger la reputación del club. "El cliente es la empresa pero cuando se habla de la reputación cuidamos la reputación de la empresa y de la comisión directiva. Cuando se ataca a una empresa se ataca a quién dirige la empresa. Tanto es así, que cuando se cometió una falta por parte de la directiva, el caso se llama Barçagate, no se llama "nombre y apellido gate", comentó.

Los pagos

Ibáñez también aseguró que el fraccionamiento fue algo ordenado por el Barça. "El club tenía centros de costes asociados a distintas áreas y precisaban asignarles a las diferentes áreas (Masia, BIHUB, Fundación...) el precio que le correspondía a cada una de estas áreas", contó.

El propietario de I3 Ventures especificó que "cuando les rescindieron el contrato les aseguraron que siguieran trabajando 30 días bajo la lógica que la consultora Price Waterhouse Coopers esclareciera los hechos y que se cobraría lo que correspondía". Además, Ibáñez contó que "no les reclamaron nada por incumplimiento contractual".

El empresario confirmó que ofreció sus contratos al club a raíz del 1 de Octubre y que entró en contacto con la empresa Telampartner, dirigida por Jaime Malet, con quien tenían un acuerdo para que les presente socios en España. Por último aseguró que en la entrevista concertada en febrero de 2020 con Catalunya Ràdio, únicamente se dedicó a desmentir que I3 Ventures cobraba 1,2 millones de euros del Barcelona. "Fue una entrevista concertada por el club con ese único propósito".