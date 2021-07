Tom Daley: "Estoy orgulloso de decir que soy gay y también campeón olímpico"

"No estás solo, puedes conseguir cualquier cosa", fueron las palabras del campeón olímpico Tom Daley en apoyo a todos los jóvenes LGTBI tras ganar la medalla de oro junto con su compatriota, Matty Lee, en el trampolín de 10 metros sincronizado de los Juegos Olímpicos de Tokio.

En la rueda de prensa posterior a su victoria, Daley no solo ha querido reivindicar su situación, sino la de todo el colectivo al que ha brindado unas palabras de apoyo. "Me siento orgulloso de decir que soy un hombre gay y que también soy un campeón olímpico", afirmaba el joven británico.

"Cuando era más joven pensaba que nunca podría conseguir nada precisamente por ser quien yo era. Ser campeón olímpico ahora demuestra que puedes conseguir cualquier cosa", decía Daley poniendo su propia historia como ejemplo. Los dos británicos consiguieron arrebatarle el oro a los que hasta ahora eran campeones del mundo, los chinos Cao Yuan y Chen Aisen.

Tom Daley: "Estoy orgulloso de decir que soy gay y campeón olímpico. Cuando era joven pensaba que nunca lograría nada por ser quien era. Esto demuestra que puedes conseguir lo que te propongas". Ha logrado el oro en trampolín de 10 metros sincronizado pic.twitter.com/4IPFYbSCrN — El HuffPost (@ElHuffPost) July 26, 2021

Tom quiso incidir en el tema y mostrar la importancia y el apoyo que merece, por lo que continuó explicando la evolución de su propia experiencia: "Por lo que se refiere a atletas, hay en estos Juegos más deportistas abiertamente homosexuales que en Juegos anteriores. Yo salí del armario en 2013 y cuando era más joven siempre me sentí solo, el diferente, el que no encajaba", explicaba el joven campeón. "Espero que cualquier joven LGTBI pueda ver que no importa lo solo que te sientas ahora, no lo estás. Puedes conseguir cualquier cosa", añadió.

Tom Daley comparte su propia experiencia

No es la primera vez que el británico aprovecha para dar visibilidad al colectivo LGTBI. En 2013, decidió publicar un vídeo en YouTube con el título 'Algo que quiero decir'. "Mi vida ha cambiado al conocer a alguien que me hacía feliz y ese alguien, es un hombre", explicaba en el vídeo como modo de respuesta a los rumores sobre su orientación sexual.

Tom junto con su pareja, el estadounidense Dustin Lance Black, contrajeron matrimonio en 2017 en el catillo de Bovey, condado de Devon, luhar de origen del deportista. Más tarde fueron padres del pequeño Robie, quien lleva el nombre del padre de Tom, fallecido en 2011 por cáncer. La pareja atrajo la atención de los medios y ellos mismos fueron compartiendo diversos aspectos de su vida cotidiana a través de redes sociales.

"Me siento muy afortunado por poder ser quien soy abiertamente y sin preocupaciones. Espero que algún día todos los deportistas de los países de las Commonwealth puedan ser libres para competir también siendo abiertamente las personas que son", compartió el deportista británico en su cuenta personal de Twitter.