La abanderada de la Delegación de Refugiados tuvo que huir de Siria y salvó a 18 personas de morir ahogadas

Historias tan estremecedoras como las de Yusra Mardini son las que vale la pena contar. Esta nadadora que compite en los 100 metros mariposa y es la abanderada de la Delegación de Refugiados en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ha conmocionado a medio mundo con su historia personal, ya que gracias a sus conocimientos en natación y a un coraje inmenso, consiguió salvar a la embarcación la que huía de Siria y en la que viajaban 18 personas.

Su historia con la natación comienza desde muy pequeña, aprendió a nadar antes que a andar ha comentado en alguna ocasión. Su padre era entrenador de natación y fue quien enseñó e inculcó su pasión por el agua tanto a Mardini como a su hermana. Pero su vida se truncó cuando en 2011 estalló la guerra de Siria y el país vivía en estado de bombardeo constante. En el año 2012 consiguió representar a su país en el Campeonato Mundial de Piscina Corta. Hasta que un día tanto la piscina en la que entrenaba como su propio hogar fueron destruidos por las bombas.

Yusra salvó a 18 personas de morir ahogadas

En 2015 decidió huir junto a su hermana de esa barbarie, y montó en una lancha, con capacidad inicial para 6 personas, junto a nada más y nada menos que 18, con la intención de atravesar el Líbano hasta llegar a la costa de Turquía. Sin embargo, a la media hora el motor de la lancha se averió y dejó de funcionar, dejándoles a la deriva.

"Había gente que no sabía nadar. No iba a quedarme sentada y a quejarme de que me iba a ahogar. Si me iba a ahogar, al menos lo haría habiéndome sentido orgullosa de mí y de mi hermana", ha contado la nadadora, quien se lanzó al mar Egeo junto a su hermana y con una mano atada a la embarcación decidieron remar durante 3 horas hasta llegar a tierra firme. Un acto tan valiente como arriesgado, y aunque con una hipotermia incipiente, consiguieron llegar y salvar la vida de esas 18 personas.

Su vida cambió en solo un año

Yusra y su hermana Sarah llegaron a Grecia y desde ahí continuaron su viaje hasta Alemania, donde llegaron a finales del país y fueron rescatadas en un campo de refugiados. Junto a la ayuda de un intérprete egipcio consiguió superar las pruebas para entrar a nadar a un club de natación de la ciudad de Berlín, y al poco tiempo fue cuando recibió la llamada que cambiaría su vida, esta vez para bien.

Yusra Mardini había sido una de las elegidas para competir en los Juegos de Río de Janeiro de 2016 con el Equipo Olímpico de Atletas Refugiados, con el que se pretendía dar visibilidad a casos como el de la joven y que estaba formado por aquel entonces de solo cuatro atletas. Hoy son 29 integrantes. La joven compite por la Delegación de Refugiados en la categoría de 100 metros mariposa y se ha convertido en todo un ejemplo de superación y de valores, con su conmovedora historia.