El viral 'enfermero del Wanda' estalla por los nuevos contagios: "Lástima, pena y rabia es lo que siento"

Hace un mes aproximadamente, cuando la vacunación empezaba a coger cierto ritmo y velocidad en la Comunidad de Madrid, se hizo viral el monólogo de un enfermero del SUMMA 112 llamado Jorge Prieto, que animaba a la gente en las largas colas del Wanda Metropolitano. Su sentido del humor y su vitalidad fue muy aplaudido. Hacía preguntas irónicas sobre si tenían que tomar paracetamol o sobre la gestión de citas. "Les voy a pedir que me dejen la sala libre porque aquí vamos como el Cholo Simeone: partido a partido, y aquí vacuna a vacuna", bromeaba. Sin embargo, este sanitario ha dejado a un lado su divertido y sensato sentido del humor para ponerse serio y alertar sobre la quinta ola.

Prieto ha estallado en sus redes sociales y ha alertado sobre el aumento de contagios y de personas ingresadas, y de la situación que están volviendo a revivir en los hospitales, recordando a meses duros. El enfermero narra cuál es el panorama vivido en Madrid, donde cada vez hay más ingresos de jóvenes con la quinta ola, en esta ocasión con menos positividad. "Cuesta abajo y sin frenos", titula en su publicación.

El sanitario del SUMMA se pone serio: "El Covid ya no existe de cara a la sociedad"

"Hoy era día de coche de enfermería. Y hoy me han mandado a un SUAP a hacer antígenos. Esas pruebas de covid que en 15 minutos te indican un positivo o un negativo. ¿Y sabéis qué? Que esta situación va a ser insostenible. El 80% han sido resultados positivos, menores de 40 años. Afortunadamente con síntomas leves. Pero positivos al fin y al cabo", comienza a relatar.

Entonces estalla: "Y los únicos que lo vemos parece ser que somos los sanitarios. El covid ya no existe de cara a la sociedad. Y los sanitarios ya tenemos buenas condiciones y mejores salarios. Porque esto de la pandemia ya pasó. Y como ya no se muere nadie…Lástima, pena y rabia es lo que siento cuando escucho y leo comentarios sobre este tema criticando a los sanitarios mientras nosotros seguimos poniendo en peligro nuestra seguridad, pero sobre todo la seguridad de nuestros seres queridos".

Mensaje de ánimo a los sanitarios

"Queridos compañeros, os entiendo. Aunque queráis mandar todo a la mierda recordad porqué elegisteis este trabajo tan bonito. No fue por el reconocimiento social sino por el reconocimiento de nuestros propios pacientes. Eso a mi, me da vida en estos momentos", continúa Jorge Prieto, en un mensaje de mayor positividad y de ánimo a sus compañeros.

"Gracias por seguir al pie del cañón", concluye, añadiendo un último mensaje en referencia a la imagen que acompaña al texto: "Mi cara de enfado y desilusión creo que lo dice todo…".

El 'enfermero del Wanda', hace un mes en 'Hoy por hoy'

"La idea de la charla surge a partir de una compañera que se dio cuenta de que alguna gente venía con miedo y hacía muchas preguntas y retrasaba mucho el tema de la vacunación. Se decidió entonces que al final, en ese momento de 10' de espera, se les iba a dar unas recomendaciones. A mí me tocó ir un día, y eso ya fue iniciativa propia, el empezar a darle un toque de humor. Y he ido construyendo una charla, con esos toques de humor, según ha ido reaccionando la gente", explicaba en 'Hoy por hoy'.

Bromeaba también por la inesperada viralidad de su mensaje: "Vino un amigo y me dijo: mira este eres tú. Y así desde entonces hasta que he acabado hablando con vosotros. No me he planteado dedicarme al mundo del espectáculo, pero quizá pueda ser el momento".