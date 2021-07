El sobrecogedor mensaje de despedida de la madre de Hugo Millán, piloto fallecido a los 14 años

La pérdida del piloto español de 14 años Hugo Millán ha enmudecido al mundo del motociclismo en la última semana. En medio del dolor por su fallecimiento en un accidente durante una competición, ha sido su madre, Ana Belén Gracia, quien ha roto el silencio con un emotivo mensaje de despedida en sus redes sociales.

"Buenos días, mi ángel de la guarda, ¿cómo estás?", ha comenzado la mujer en su párrafo a través de Facebook, dirigiéndose directamente a su hijo, Hugo Millán. "Te quiero muchísimo, mi campeón. Llevo solo horas sin ti y no puedo con mi alma, ¡¡¡te has llevado toda mi vida contigo!!! Eres lo mejor que me ha pasado en mi vida", añadía en estas líneas.

Para cerrar su publicación en un momento tan complicado, la madre ha querido compartir varias fotografías del piloto practicando su gran pasión y un último apunte: "Te quiero, mi Súper Hugo".

La joven promesa del motociclismo nacional fue víctima de un atropello tras caer al suelo en una prueba del circuito de Motorland, en Aragón, con motivo de la celebración de la European Talent Cup. Su traslado en helicóptero al hospital de Zaragoza no pudo evitar el peor de los desenlaces el pasado domingo.