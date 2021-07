Marco Natali, el joven que perdió a su padre médico por coronavirus y que se enfrentó a los negacionistas

Marco Natali es un joven italiano de 22 años que se encontraba paseando con su novia por la plaza de la localidad de Lodi, en la Piazza della Vittoria. El fin de semana se convocaron unas cuantas manifestaciones negacionistas por toda Italia, pero ni él ni su novia lo sabían y se acercaron pensando que era una boda.

De repente, empezaron a escuchar a las masas gritar violentamente: "No al pasaporte Covid", "no a las vacunas", "¡no hay muertes por coronavirus, les matan en el hospital!", farfullaban algunos de ellos. Ninguno de ellos preveía encontrarse con Marco, que les plantaría cara sin ningún tipo de pudor.

Su padre Marcello, médico, fue uno de los primeros médicos en fallecer

El joven perdió a su padre Marcello en marzo del año pasado a causa de una neumonía provocada por el coronavirus. Marcello era médico en Caselle Landi y Codogno, y también fue ex escretario en Lodi de la Federación Italiana de Médicos Generales. Fue uno de los primeros médicos víctimas del coronavirus; su hijo narra ahora al diario Corriere Della Sera que incluso atendía llamadas de sus pacientes cuando se encontraba en la cama del hospital. Toda su familia, también su madre Tiziana y su madre Michela, experimentaron en primera persona la tragedia del coronavirus en primera persona.

Y allí se encontraba Marco, pensando que aquello se trataba de una boda o un festejo. "Estaba acompañando a mi novia. Vi una multitud de personas que parecían celebrar algo, pensé que era una boda y me acerqué". Hasta que se dio cuenta de que aquello no era ningún festejo, sino más bien una manifestación negacionista.

El joven no pudo aguantar la ira

"Quería irme. Soy reservado y no me gusta la polémica, cuando de repente escuché a un manifestante decir algo así como que 'los mataron en el hospital, no fue Covid'. Lo leí en un sitio extranjero, lo conozco bien, sé cuatro idiomas'". Esas palabras llenaron de rabia a Marco, recordando el trabajo y sacrificio de su padre, rememora al diario italiano.

Así, Marco se acercó a la multitud mientras le aplaudían, creyendo que era un negacionista más manifestándose. Nada más lejo de la realidad: "Mi padre era médico, dije, y murió el año pasado en marzo por coronavirus, y siguió tratando a sus pacientes hasta el final. Si hubiera habido una vacuna antes, él todavía estaría aquí con nosotros. Tú, sin la vacuna, no estarías aquí", gritaba a los manifestantes.

"Unos me felicitaban y otros me mandaban callar"

"Escuché coros y aullidos que me dedicaban. Unos me felicitaban y otros me mandaban callar", añade. Marco y su novia se fueron del lugar y ya en casa, se lo contó a su madre Tiziana y su hermana Michaela, de 25 años: "Podéis encontrar el vídeo en Facebook".

"Papá tuvo que acompañar a mi madre que tenía coronavirus para hacer una radiografía del pulmón, pero en el hospital se empezó a encontrar mal y le ingresaron en Cremona con una neumonía fulminante". Su padre Marcelo fallecería días después el 18 de marzo.

"Casi nunca logré llamarlo. Hablaba con dificultad, nuestra última conversación duró menos de un minuto. Es el último recuerdo que tengo de él vivo", concluye Marco al diario italiano.