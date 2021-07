El juez procesa a Villarejo y Javier López Madrid por "hostigar" a la doctora Pinto

El titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, propone sentar en el banquillo a Villarejo y su socio Rafael Redondo, por un delito de cohecho pasivo, y a Javier López Madrid por cohecho activo.

En su auto, por el que da paso al procedimiento abreviado, el magistrado García Castellón concluye que entre 2013 y 2014, López Madrid contrató a Villarejo para impedir que la doctora Pinto denunciase por acoso al empresario. Contrato que incluyó el “hostigamiento” y “seguimientos” a la afectada, así como la utilización ilícita de medios policiales para “desacreditar” a la médico. Villarejo también accedió a información “privada sin autorización” de la doctora Pinto, “manipulándola”.

Corrupción policial

El juez destaca en su auto que el propio López Madrid visitó a la médico acompañado de Villarejo y le espetó que “le dejase en paz” y que “la policía iría a verla”, así como la existencia de una trama policial corrupta en este caso. Al respecto, García Castellón detalla los múltiples contactos “estrechos” del empresario con distintos mandos policiales, incluidos uno de los elementos fundamentales en las distintas piezas de esta macrocausa como el comisario Enrique García Castaño, o el comisario instructor de la denuncia presentada por la doctora, Alberto Carba, que informaba a López Madrid del estado de las investigaciones a través de correo electrónico e incluso “recibía instrucciones”.

“Javierito… chiquitín, daños y perjuicios”

En cuanto a los posibles pagos de López Madrid a Villarejo por sus servicios, el juez destaca que consta una conversación grabada el 26 de enero de 2017 y que consta en el sumario, en la que el comisario jubilado manifestó que iba a reclamar a López Madrid una cantidad de dinero como compensación a su actuación.

Villarejo dijo: “Yo cuando termine todo, cuando le meta la querella a la pava esta [en referencia a la doctora Pinto] y a todos los que la han ayudado y tal y cual, hablaré con él, con Javierito… ponme un poquito de pasta, porque me has metido en un 'embolao' y ni me has llamado para decirme […] Le voy a decir: chiquitín, daños y perjuicios”.