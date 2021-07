La previa del GP de Hungría de Fórmula 1 ha reabierto el desencuentro existente entre Max Verstappen (Red Bull) y Lewis Hamilton (Mercedes). La tensión en el Mundial ha alcanzado su pico después del choque en la pasada carrera que acabó con el británico en lo más alto del podio y con el neerlandés en el hospital y crítico con la actitud de su rival. Once días después de aquello, el enfado sigue vigente.

En la rueda de prensa en Hungría, Verstappen desechó la posibilidad de matizar sus palabras en las que hablaba de comportamiento "irrespetuoso" en la celebración de la última carrera. "Te refieres con irrespetuoso a cuando un tipo está en el hospital y el otro está agitando la bandera como si nada hubiera pasado, mientras empujas al otro tipo contra la pared en 51G", insistió.

"Pero no solo eso, sino también la reacción de todo el equipo. Creo que así no es como se celebra la victoria, especialmente una que consiguieron así. Eso es lo que encontré realmente irrespetuoso y en cierto modo quiero decir que demuestra cómo son realmente. Fue después de una situación de presión, pero a mí no me gustaría que me vieran así", terminó de explicar.

Verstappen: "La sanción debió haber sido más dura"

Además, Verstappen confirmó haber recibido una llamada de Hamilton tras su accidente sin dar detalles y analizó su visión del lance que ha hecho saltar las chispas. "Dejé espacio a Lewis (Hamilton) y me abrí para tomar la curva. Entró por el interior e intentó hacer la curva a la misma velocidad que yo y desde un ángulo en el que iba a chocar contra mí. Yo estaba por fuera, me abrí para la curva y se fue contra mi coche", detalló, asegurando no sentirse "contento con lo que pasó allí".

Por último, criticó la decisión de la FIA de imponer una sanción de 10 segundos, ratificada este jueves después de un recurso solicitado por Red Bull. "No creo que la sanción fuera la correcta", sostiene, y concreta que desde su punto de vista "la sanción debió haber sido más dura".

Hamilton: "No cambiaría nada"

También tuvo opción de responder a la oleada de críticas un Lewis Hamilton que se excusó de su celebración por su desconocimiento de la hospitalización: "No fui consciente". "No supe hasta que los medios de comunicación escribieron después que había estado en el hospital", defendió el de Mercedes.

"No creo que nuestro comportamiento haya sido irrespetuoso. Como dije, una cosa es saber y luego celebrar lo que sucedió y otra cosa es no saber y celebrar. Estaba en casa y trabajamos increíblemente duro para obtener un resultado como ese, y para nosotros fue increíble experimentar la sensación de estar frente a toda esa multitud por primera vez desde el año pasado", plasmó, poniendo en valor el momento en el que "las emociones estaban en aumento" y se dejó llevar.

Por su parte, Hamilton asevera que "haría lo mismo" nuevamente en el intento de adelantamiento a Verstappen que acabó de malas maneras: "A partir de mi experiencia, no cambiaría nada".